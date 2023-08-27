阿拉斯加致命陷阱　居民提醒：別隨便踩泥濘「會被吸進去」

▲居民表示，如果來到阿拉斯加，不要隨便踩踏岸邊的泥濘，裡面很有可能暗藏致命危機。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

美國最北端的阿拉斯加州給人們印象除了有石油外，剩下的就是充滿大自然風光的寒冷氣候。而近期有當地居民拍片表示，如果來到阿拉斯加的話，千萬不要隨便踩踏岸邊的「泥濘」，因為裡面很有可能暗藏致命危機。

近日有網友在TikTok上傳一段影片，影片主要是拍攝阿拉斯加海岸上的泥濘，拍攝影片的網友表示，這看似普通、可以踩踏的泥濘，其實非常危險，過去就曾有許多民眾、遊客就因為被泥濘「吸進去」而慘死。

接著，拍攝影片的網友朝著泥濘隨意丟了一塊石頭，而這塊石頭一開始卡在泥濘上之後，四周圍突然被捲入許多泥水，然後石頭就在鏡頭前慢慢的下沉、慢慢的下沉，直到完全消失。拍攝影片的網友也強調「看到了嗎？那塊石頭消失的速度，許多人來到阿拉斯加之後會這樣在泥濘上行走，接著就被泥濘給吸入進去後淹死」、「如果你來到阿拉斯加，千萬不要踏上泥濘海灘」。

據了解，其實5月時阿拉斯加就發生類似的悲劇，一名20歲的年輕人在阿拉斯加州特納甘灣(Turnagain Arm)河口的溼地遊覽時，不小心踏入泥濘淤泥中，結果整個半身就這樣受困在淤泥中，結果該名男子就因為動彈不得，被漲潮的河水活活淹死。

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