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夜店PO文賞所長酒「絕無不法！」大廳搜毒品秒打臉　霍建華兄回應

記者張君豪／台北報導

真是糗大了！台北市大安區信義路4段知名夜店Pawnshop日前因轄區警方嚴正執法，屢屢登門8查緝店內有無毒品及煙毒人口流竄，結果夜店居然以社群IG發出「賞酒霍所長」公告，預告27日凌晨若安和所長霍建元再來臨檢，將提供店內所有消費者一杯SHOT，且在警方進入店內還廣播舉「歡迎特別嘉賓」嚴重挑釁警方執法，結果業者踢到鐵板，大安警方在店內搜出三級毒品卡西酮，警方依規定將業者帶回調查。

▲安和所長霍健元依法擴檢遭夜店業者另類發公告嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲安和所長霍健元依法擴檢遭夜店業者另類發公告嗆聲。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大安警方說明這起夜店業者賞酒事件：警方指出：安和所組合警力在8月26日凌晨1時許執行局辦擴大臨檢，臨檢信義路4段夜店Pawnshop，夜店現場負責人竟以手機蒐證警方臨檢過程，事後還PO上網路，自吹自擂嚴格安檢，無遭查獲不法情事，企圖誤導民眾警方濫權。

▲安和所長霍健元依法擴檢遭夜店業者另類發公告嗆聲。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方也鄭重說明該店被列為治安顧慮場所列管的關鍵：警方指出：Pawnshop夜店，2022年9月發生店內男性消費者疑吸食毒品身體不適，雖經在場人員緊急送往國泰醫院強就，但男子在送醫後死亡，內褲內還被發現藏有2顆搖頭丸，國泰醫院緊急報警處理，檢警事後檢驗，發現男子死於服用毒品過量。

今年7月間，警方入內臨檢時也查獲一名女通緝犯，身上仍持有三級毒品違法情事，警方指出，該店已發生多起遭警方查獲消費者涉毒甚至吸毒過量死亡案件，業者說自己「正派營業，無遭查獲不法情事」跟本就是公然扯謊。

▲夜店po文強調正派經營且預告賞臨檢所長警喝，結果27日凌晨被查緝到三級毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

夜店po文強調正派經營且預告賞臨檢所長酒喝，結果27日凌晨被查緝到三級毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

更誇張的是，轄區安和所長霍建元27號凌晨3時許臨檢該夜店，當場在夜店之大廳牆壁夾縫中，發現疑為毒品殘渣夾鏈袋，經現場實施檢測後，呈現三級毒品卡西酮反應，警方依法要求負責人至派出所說明案情。

大安警方說明，警方對於轄區屢次遭查獲涉毒違法營業場所，必定會加強臨檢掃蕩，展現維護地區治安執法決心，但業者卻拿著轄區所長親人是藝人來做文章，氣圖混淆輿論，警方將持續取締在營業場所販售、轉讓或吸食毒品等情事，不容許任何挑戰警方打擊毒品的決心。

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