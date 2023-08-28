信託鴻海財產？　郭台銘笑：曾馨瑩抱怨好幾個貴皮包都要申報

▲鴻海創辦人郭台銘主流民意大聯盟記者會中宣布，將以獨立參選人身分展開聯署參選總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於如果當選總統如何迴避與鴻海企業的利益，並是否信託財產，鴻海企業創辦人郭台銘今（28）日回應，因為法令規定參選必須申報財產，「我太太也為此跟我抱怨好幾天，她有幾個比較貴的皮包都要列在裡面」。郭台銘也說，自己在台灣四、五十年，沒有做過一分中華民國政府公家機關的生意。一分都沒有，他經得起檢驗，沒有利用任何職權」。至於習近平會不會因為中國經濟糟透了而打台灣等問題，郭台銘則沒有回答。

郭台銘的主流民意大聯盟今日上午在總統府正對面的國策研究院舉行記者會宣布以總統候選人身份投入2024總統選戰，並將展開連署。他也於記者會後接受媒體聯訪。被問到很多國家的大企業創辦人與執政者產生利益衝突，如果他當選是否信託鴻海的資產？以及現在中國經濟問題這麼多，是比較好或比較不好處理台灣問題？

郭台銘說，非常清楚法令，他登記參選時必須把所有的資產全部申報，甚至太太曾馨瑩也為此跟他抱怨好幾天，她有幾個比較貴的皮包都要列在裡面。但這實在是法令的問題。

郭台銘說，自己在台灣四、五十年，沒有做過一分中華民國政府公家機關的生意，一分都沒有，他經得起檢驗，沒有利用任何職權。雖然他支持很多藍營的總統候選人，但這是為了理念相同支持。

若當選總統，台灣鴻海公司相關企業是否因此受到利益保護？郭台銘說，絕對不會，鴻海公司是國際企業非常重要的合作夥伴，講的不客氣的話，「對不起，台灣的市場、台灣政府市場生意太小，我們不需要做台灣的生意。」

郭台銘說，有些電動車是跟當地政府的生意，但是他相信，民進黨在野的力量。幾個月前，劉揚偉也說過不要瓜田底下，所以，他們不會再做政府的生意。可是政府是公開招標，有些他們開發出的量子電腦，政府需要就照行政機關該做的法令去做。