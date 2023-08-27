強化救災搶救民力技能　南消四大隊辦義消救災安全專業訓練

▲台南市消防局第四大隊8月27日上午於南科分隊辦理「義消救災安全專業訓練」，此次訓練委由南科分隊小隊長謝政宏擔任教官，總計有22名義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊27日上午於南科分隊辦理「義消救災安全專業訓練」，訓練委由南科分隊小隊長謝政宏擔任教官，邀集義消第四大隊所屬新市、新化、善化、安定、大內、左鎮及山上分隊，總計有22名義消人員參與，從最基本的救災安全來說明消防體能訓練及戰術肌力，進而提升義消同仁體能及災害搶救技能。

本次訓練包含探討「體能與救災安全之相關性」、「消防人員任務表現的限制因素」、「適逢慈悲月以老化失能及下背痛等聳動的社會議題來探討肌力的重要性」，並分組操作正確的肌力與體能動作，以動靜兩方式向義消講解說明「肌力與體能」的重要性，不只能提升救災能力也可避免救災過程的受傷，且也讓義消同仁能透過訓練更加強壯以保護自己的身體，進而能在各災害現場更安全的協勤救災，以降低風險及確保同仁安全。

消防局第四大隊長蔡國保表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項救災救護器材及裝備不斷的更新補充，但消防人力有限，民力是無窮，消防救災工作經常需要消防及義消人員相互搭配執行任務，本次訓練感謝第四大隊所屬各義消分隊打火弟兄的參與，藉此機會來培養團隊默契，提升災害搶救效率。

消防局李明峯表示，衷心感謝此次參訓的義消弟兄，犧牲假期積極參與訓練，培養消防體能及正確的肌力訓練以救助更多需要幫助的民眾，發揮消防勇於助人的大愛精神，在此也歡迎熱血台南市民朋友加入義消的行列，共同打造更安全的宜居生活環境。