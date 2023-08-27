　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強化救災搶救民力技能　南消四大隊辦義消救災安全專業訓練

▲台南市消防局第四大隊8月27日上午於南科分隊辦理「義消救災安全專業訓練」，此次訓練委由南科分隊小隊長謝政宏擔任教官，總計有22名義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊8月27日上午於南科分隊辦理「義消救災安全專業訓練」，此次訓練委由南科分隊小隊長謝政宏擔任教官，總計有22名義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊27日上午於南科分隊辦理「義消救災安全專業訓練」，訓練委由南科分隊小隊長謝政宏擔任教官，邀集義消第四大隊所屬新市、新化、善化、安定、大內、左鎮及山上分隊，總計有22名義消人員參與，從最基本的救災安全來說明消防體能訓練及戰術肌力，進而提升義消同仁體能及災害搶救技能。

▲台南市消防局第四大隊8月27日上午於南科分隊辦理「義消救災安全專業訓練」，此次訓練委由南科分隊小隊長謝政宏擔任教官，總計有22名義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次訓練包含探討「體能與救災安全之相關性」、「消防人員任務表現的限制因素」、「適逢慈悲月以老化失能及下背痛等聳動的社會議題來探討肌力的重要性」，並分組操作正確的肌力與體能動作，以動靜兩方式向義消講解說明「肌力與體能」的重要性，不只能提升救災能力也可避免救災過程的受傷，且也讓義消同仁能透過訓練更加強壯以保護自己的身體，進而能在各災害現場更安全的協勤救災，以降低風險及確保同仁安全。

▲台南市消防局第四大隊8月27日上午於南科分隊辦理「義消救災安全專業訓練」，此次訓練委由南科分隊小隊長謝政宏擔任教官，總計有22名義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第四大隊長蔡國保表示，消防局在市長黃偉哲的支持下，各項救災救護器材及裝備不斷的更新補充，但消防人力有限，民力是無窮，消防救災工作經常需要消防及義消人員相互搭配執行任務，本次訓練感謝第四大隊所屬各義消分隊打火弟兄的參與，藉此機會來培養團隊默契，提升災害搶救效率。

▲台南市消防局第四大隊8月27日上午於南科分隊辦理「義消救災安全專業訓練」，此次訓練委由南科分隊小隊長謝政宏擔任教官，總計有22名義消人員參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局李明峯表示，衷心感謝此次參訓的義消弟兄，犧牲假期積極參與訓練，培養消防體能及正確的肌力訓練以救助更多需要幫助的民眾，發揮消防勇於助人的大愛精神，在此也歡迎熱血台南市民朋友加入義消的行列，共同打造更安全的宜居生活環境。

ET快訊
陸客不爽核廢水排海　大量退團「拒遊日本」
行動電源爆炸！6網紅收益全捐出、掏錢退款
曾國城淚崩！　播出13年「最後錄影」全場噴淚
蘇拉達日本「強烈颱風」標準！　氣象廳預測路經曝
快訊／午後雨彈提早開炸！　12縣市大雨特報
快訊／美軍機墜毀！　機上載20名海軍陸戰隊員
快訊／簽唱會剩2小時　TRASH主唱辣妻生了！
比基尼妹沾噁爛「黑黏油汙」　原因曝光！沙灘急拉警戒線

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網傳台南敬老卡每月600點補助搭乘計程車？　社會局：假資訊勿轉傳

最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現　頭頂「觀音」原因曝

強化救災搶救民力技能　南消四大隊辦義消救災安全專業訓練

暑假結束前再玩一波！超人力霸王首度跨海來金　親子同樂超吸睛

火辣美女援交過夜不限次數　男子險遭詐騙6千元

Cepo’戰役146周年！阿美族八大氏族齊聚　傳承保衛家園精神

七夕禁忌甜點？　永康警溯源追緝查獲偽裝大麻巧克力

全運會首金出爐！汗水淚水交織雪前恥　花蓮女足擊敗新北封后

乘客上車不繫安全帶！跨性別運將提醒竟挨罵：快報警，人妖

南消宣導創意發想　一大新營分隊化身娃娃機親子樂園

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

篠崎泫被黑暗寄養家庭「肉體獻祭」　悲慘童年「不幸也是幸運」：沒記太清楚..

被調酒師招待一杯「水」　男拿打火機秒點燃傻眼！

號稱「鳥類訓練師」！3人妻台南群交趴調教7男　477保險套戰整夜

礁溪死亡車禍！重機遭闖紅燈轎車撞飛畫面曝　騎士當場慘死

LuLu爸被搭霸王車「討公道遭酸民嗆」　久未見黃子佼：他做什麼決定都支持

網傳台南敬老卡每月600點補助搭乘計程車？　社會局：假資訊勿轉傳

最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現　頭頂「觀音」原因曝

強化救災搶救民力技能　南消四大隊辦義消救災安全專業訓練

暑假結束前再玩一波！超人力霸王首度跨海來金　親子同樂超吸睛

火辣美女援交過夜不限次數　男子險遭詐騙6千元

Cepo’戰役146周年！阿美族八大氏族齊聚　傳承保衛家園精神

七夕禁忌甜點？　永康警溯源追緝查獲偽裝大麻巧克力

全運會首金出爐！汗水淚水交織雪前恥　花蓮女足擊敗新北封后

乘客上車不繫安全帶！跨性別運將提醒竟挨罵：快報警，人妖

南消宣導創意發想　一大新營分隊化身娃娃機親子樂園

快訊／大雷雨來襲　台南市2區淹水警戒

蘇拉先轉一圈再往北衝　專家曝1關鍵決定登陸地「明天是關鍵」

陸客不爽福島核污水排海　退團拒遊日本「用腳投票」

「凶宅賣掉送雞排」　近千名網友搶卡位祭品文

拿錢幫尪創業！小姑寄生「領4萬不做事」　她想討回遭婆婆嗆：賞妳巴掌

又有台南活動史！北市北投區增1例本土登革熱　40多歲男發燒確診

陸戰隊女中士酒駕騎車！台南路口碰撞貨卡　公共危險罪送辦

網傳台南敬老卡每月600點補助搭乘計程車？　社會局：假資訊勿轉傳

金城武「討厭拍戲時看到動物」揭影視陋習！　捧著垂死鳥痛求奇蹟

台積電德設廠獲巨額補貼　競爭對手格芯揚言申訴

地方熱門新聞

跨性別運將提醒繫安全帶　遭乘客飆罵人妖

大東夜市攤商無法營業　原團隊回應

南消新營分隊化身娃娃機親子樂園

火辣美女援交過夜不限次數男子險遭騙

永康警查獲偽裝大麻巧克力

黃國書首站台「中六選區」江肇國

全運會首金出爐　花蓮女足擊敗新北封后

再生能源電廠說明會　桃園地方人士抗議

蘆洲鐵皮屋販毒　警搜出1523包毒咖啡

男子褲袋「一大包」 警盤查原來內有玄機

超人力霸王首度跨海來金　親子同樂超吸睛

南消四大隊辦義消救災安全專業訓練

Cepo’戰役146周年　阿美族八大氏族齊聚追思

最兇鬼月！全台最大紙糊大士爺再現

更多熱門

相關新聞

南消新營分隊化身娃娃機親子樂園

南消新營分隊化身娃娃機親子樂園

台南市消防局第一大隊新營分隊於消防隊擺設娃娃機台，結合現在時下最流行的「零食場」娃娃機台，不用投錢就能讓小朋友體驗每夾必中的樂趣，又能在寓教於樂中瞭解各項消防新知，一舉數得！

南消六大隊救護員助接生母子均安

南消六大隊救護員助接生母子均安

南消六大隊高樓搶救演練

南消六大隊高樓搶救演練

台南科工區企業義消成軍

台南科工區企業義消成軍

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮

台南安定中崙工業區企業義消成軍典禮

關鍵字：

救災南消四大隊義消訓練

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蘇拉凌晨轉強颱！要北轉了　全台變天時間曝

哪種公務員CP值最高？過來人狂推這工作

23歲男峨眉湖溺斃！專家揭2恐怖疑點

網爆《好聲音》女選手「砸1.3億買冠軍」！

大貨車急煞追撞5車！10噸重鋼樑重砸保時捷

有望放颱風假！氣象局曝機率高地區　連2天暴雨轟半個台灣紅發紫

蘇拉明天調頭北漂！海警最快明晚發布　不排除周二下午發陸警

老公性慾超強天天要！女星拒求歡　打開監視器嚇呆了

全家念大杯咒拿鐵半價！5千人見公告笑了

女偶像錄影「4.3m高空墜落」震撼影片登熱搜！

YouTuber魚乾出車禍！車廂全爛

解婕翎遭誤傳「男友私密片外流」！　本人發聲

他為安撫女兒闖紅燈！重機男遭撞慘死

蘇拉路徑往南偏！下周三晚間可能撲台　登陸地點有變數

最搶手的「不是頂樓」？這層被推爆：有視野又便宜

更多

最夯影音

更多
台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈

台東警車未鳴笛逆向趕支援　為閃機車失控...撞斷紅綠燈
23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

23歲男峨眉湖玩SUP落水瞬間曝！水中掙扎20秒後失聯　至今未尋獲

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

瘦子《披荊》初舞台帥唱《Just Believe》　隊友寶石Gem誇像駿馬：帥得抓不住

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

未穿救生衣峨嵋湖玩SUP　男落水失蹤一整晚尋獲遺體

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

奪命路口！三寶媽遭輾亡　民眾放白色花束致哀...

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面