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救人至上！花蓮「生命線」45周年　徐榛蔚現身祝福

▲花蓮生命線協會舉辦45週年志工榮譽表揚活動暨愛心感恩餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮生命線協會舉辦45週年志工榮譽表揚活動暨愛心感恩餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮生命線協會於27日於美侖大飯店舉辦「世代相傳•舞動生命」45週年志工榮譽表揚活動暨愛心感恩餐會，縣長徐榛蔚特地到場參加，表達對志工拯救生命、無私奉獻的感謝，並祝福協會活動順利。

縣長徐榛蔚表示，每一個人都可以成為互相生命中的陽光和小雨，現在順風順水幫別人一把，未來或許在低谷也需要別人幫忙。這幾年疫情影響，花蓮縣衛生局全面推廣心情溫度計，發現現代人壓力很大卻不懂如何紓解，而花蓮有天然療育的好山好水，透過走向山林與海邊，讓身心和負面能量都能夠解放。

徐榛蔚說，謝謝所有生命線的夥伴，人生以服務為目的，在服務當中激發自己生命的能量，希望志工們在給予協助的同時還是要注意紓壓，生命線協會經過幾十年不斷的累積，有著厚實的力量與堅實的感情，感謝總會長與在場各位志工，預祝45周年快樂。

▲花蓮生命線協會舉辦45週年志工榮譽表揚活動暨愛心感恩餐會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚親往祝賀並表示，感謝協會對生命的尊重。

理事長江躍辰表示，花蓮生命線協會 45年來始終秉持著「生命第一，救人至上」的責任感。我們一直以自殺和自傷防治為重要使命，以非營利的公益組織形式，積極為社會需要心靈輔導的民眾提供免費服務。因為是我們希望社會各界能肯定我們的付出與努力，給予我們經濟上的支援與鼓勵，讓花蓮生命線協會更能夠不斷成長，完備每個生命的守護和輔導。

花蓮生命線協會於1978年成立，作為一個在地的社會服務團體，始終秉持著「奉獻自己和才能，服務社會，造福人群」的初衷。目前擁有近163名的志工，藉由「千里一線牽，幫助在耳邊」的電話協談，在自殺防治和民眾身心輔導工作上，成效卓著，並持續招募新血。在這45年間，共接聽並幫助了160,000位求助者，對其提供各種服務和支援。

今年的活動主題以「世代相傳•舞動生命」為主題，希望為花蓮縣民到全國有需要的民眾，提供一個可以情緒抒發、壓力紓解的平台，同時建構一個給予希望、分享愛和生活資源的社群。生命線希望透過一系列的活動，讓每個需要幫助的人，都能找到情緒的出口，擁有幸福的生活。
 

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