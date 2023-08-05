慕谷慕魚成立生態景觀區！　縣府尊重部落自主...盼兼顧人文生態

▲花蓮縣秀林鄉公所召開初步共識會議，希望促成部落共識，朝景區永續發展而進。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

人氣景點慕谷慕魚為內政部警政署公告之山地經常管制區，因仍有落石，安全考量下目前維持不開放申請入山，同時花蓮縣政府和秀林鄉公所積極輔導部落成立自然人文生態景觀區，惟程序必須透過部落會議及自主規劃後續導覽內容及旅遊路線，兼顧部落文化與生態平衡，以期永續觀光發展。

秀林鄉銅門村慕谷慕魚因環境優美，於90年初開始逐漸成為秀林鄉著名自然景點，因遊客漸多，秀林鄉公所於民國93年設置慕谷慕魚遊客中心、指示牌等公共設施，並培訓部落導覽人員於當地解說等。而慕谷慕魚護溪產業發展協會也於民國94年9月陳情，希望劃設自然人文生態景觀區；當時縣府與秀林鄉公所積極推動，並於95年頒布花蓮縣自然人文生態景觀區劃定審議委員會設置及作業要點等相關行政措施，惟經過縣府與鄉公所多次與當地部落居民協調，遲至102年當地部落對於成立自然人文生態景觀區一事仍無法取得共識，因此未成立自然人文生態景觀區。

去年因銅門一號隧道即將完成，當地部落透過公所表示希望重啟自然人文生態景觀區劃設一事，因此縣府與秀林鄉公所再度啟動相關輔導措施，包括於今年4月6日召開花蓮縣秀林鄉慕谷慕魚風景區行政機關討論會議、花蓮縣秀林鄉公所6月14日召開研議秀林鄉銅門村景點之適法管理機制初步共識會議，與會人員包含依柏合部落及銅門部落重要人士、各鄰鄰長、當地相關協會代表、東華大學王鴻濬院長、花蓮縣文化局、原民處及觀光處等，皆希望促成部落共識，朝景區永續發展而進。

未來當地自然人文生態景觀區成立之後(目前名稱暫定為崖勇蘇漾-清水溪之意)，遊客進入須繳交觀光保育費並須有當地導覽人員陪同才能進入，相關收入將回歸當地，用於相關永續觀光保育措施及環境維護措施。因該區域涉及銅門部落及依柏合部落，在縣府與公所積極輔導下，目前兩部落也已初步取得共識將分別成立自然人文生態景觀區，相關規劃將再透過各自部落會議，以由下而上的方式取得共識，並由公所提出整體經營管理規劃，縣府接續劃設自然人文生態景觀區之相關行政程序。

花蓮秀林鄉銅門村為內政部警政署公告之山地經常管制區，進出山地管制區須申請入山證，105年銅門一號隧道崩塌後停止入山證申請，該路段因仍有落石，安全考量下目前維持不開放申請入山，與自然人文生態景觀區成立期程無關。

