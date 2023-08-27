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Cepo’戰役146周年！阿美族八大氏族齊聚　傳承保衛家園精神

▲▼豐濱鄉公所於豐濱鄉靜浦國小校區（Cepo’戰役遺址）舉行阿美族Cepo’戰役146周年追思致敬活動。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

▲豐濱鄉公所於豐濱鄉靜浦國小校區（Cepo’戰役遺址）舉行阿美族Cepo’戰役146周年追思致敬活動。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣豐濱鄉公所26日上午於豐濱鄉靜浦國小校區（Cepo’戰役遺址）舉行阿美族Cepo’戰役146周年追思致敬活動，邀請與事件相關的八大氏族後人齊聚一堂透過獻花追悼，將這段阿美族人的歷史血淚代代相傳，讓更多子孫了解台灣原住民族歷史中不可抹滅之重要戰役脈絡，並且將教訓銘記在心。

▲▼豐濱鄉公所於豐濱鄉靜浦國小校區（Cepo’戰役遺址）舉行阿美族Cepo’戰役146周年追思致敬活動。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

▲豐濱鄉總頭目及港口部落頭目帶領大家一同追思悼念。

邱福順鄉長表示，台灣史上有許多原住民族群因外來勢力造成族群的遷移以及迫害事件，而發生在1878 年台灣東海岸阿美族部落原住民保衛土地家園、維繫族人生存的血淚史實，在台灣的原住民歷史中是很少被提及的，有鑑於此，公所持續舉辦阿美族「Cepo’戰役」追思致敬，期望喚醒族人記起教訓、不要重蹈覆轍，另外也要省思部落面臨外來文化和武力衝擊時，該如何捍衛族人安危、權利及文化保存之問題，共同守護原住民的權益。

▲▼豐濱鄉公所於豐濱鄉靜浦國小校區（Cepo’戰役遺址）舉行阿美族Cepo’戰役146周年追思致敬活動。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

▲邀請與事件相關的八大氏族後人齊聚一堂透過獻花追悼。

活動由靜浦國小學生與港口文健站長者帶來的懷思吟唱拉開序幕，通過優美的歌聲緩緩道出思念祖先之情，接著由Cepo’戰役阿美族觀點的論文作者蔡中涵教授向大家介紹英雄紀念石碑由來、重繪番刀對抗火槍之英勇事蹟；接續再由花蓮縣豐濱鄉總頭目黃新喜、港口部落頭目林清進帶領大家一同追思、悼念這群英勇奮戰的阿美族勇士，最後各氏族及與會來賓進行致敬儀式及獻花，眾人用白玫瑰放置紀念台前遙想先人的感謝儀式，讓在這場戰役中逝去的靈魂得以安息。

▲▼豐濱鄉公所於豐濱鄉靜浦國小校區（Cepo’戰役遺址）舉行阿美族Cepo’戰役146周年追思致敬活動。（圖／豐濱鄉公所提供，下同）

對於年輕一輩的阿美族人來說，一百年前的歷史事蹟若沒有長者的口傳、文字的記載，想要深入理解實屬不易；而透過追思活動、講解戰役的始末，讓年輕一輩原住民更容易瞭解過去歷史對原住民族所造成的深遠影響，以及加深民族認同感。追思活動不只聯繫分散各地的族人情感，也是讓族人重新對自我歷史觀的認識。

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