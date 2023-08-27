首屆「元智盃」熱舞大賽　北市育達高中E.M.P. Crew團隊獲冠軍

▲北市育達高中E.M.P. Crew團隊榮獲冠軍獎盃及一萬元獎金。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

由元智大學熱舞社主辦的2023「元智盃」熱舞大賽，邀請桃園、北市、新北、與新竹等地高中、職熱舞社團，12組精銳高手27日在中壢中正公園桐花廣場飆舞技，最終由台北市育達高中E.M.P. Crew團隊奪得冠軍及一萬元獎金；中壢高中Hip Hop Zoo團隊榮獲亞軍獎盃及八千元獎金；中壢家商Just Play團隊榮獲季軍獎盃及六千元獎金。

▲中壢高中Hip Hop Zoo團隊榮獲亞軍獎盃及八千元獎金。（圖／元智提供）

桃園市青年局副局長涂淳惠於頒獎典禮中指出，本次街舞大賽，鼓勵同學發揮桃園在地正面影響力，盡情揮灑熱情與活力，獲得中央大學附屬中壢高中、桃園高中、中壢高商、板橋高中、竹東高中與北市育達高中等12所高中、職熱舞社頂尖同學響應及參賽。

▲中壢家商Just Play團隊榮獲季軍獎盃及六千元獎金。（圖／元智提供）

冠軍團隊來自育達高中表演科的同學，平時課餘之暇大家會聚在一起練習，雖然過程辛苦，但是大家都很努力投入。許多隊員們得知榮獲冠軍時，感動到哭出來，明年也會鼓勵學弟妹們繼續參加元智盃比賽。

承辦總召，元智大學電機系大三也是熱舞社社長范馥鵑同學表示，今天在活動現場，感受到高中生的青春活力，也讓她找回熱愛跳舞的初心。雖然功課壓力沉重，但是街舞還是她的最愛，她仍會持續跳下去。

▲參賽者舞力全開，展現青春活力。

首屆元智盃熱舞大賽特別邀請街舞圈各大活動、派對御用主持人P-Wang屁王老師擔任主持人，其強烈的主持風格及經驗，在炎熱的夏季，更加引爆現場氣氛。另外也邀請各大街舞大賽王牌評審，包括Ragga Flu Club的小蘋果老師、ODD ONES 的小董老師、popping大魔王的雪球老師，及元智大學傑出校友，來自Mixtempo跟Shutdown crew的范綱老師與來自Maniac曾獲亞洲達人Top 4的阿慶老師擔任比賽Judge。

在眾多街舞名師加持下，參賽團隊不僅展現街舞學習成果，評審老師群亦在評審過程中提供同學點評，也親自下場示範標準的街舞技巧、舞台魅力呈現與國際街舞最新流行趨勢。參賽同學見到街舞大神們的精采示範與鼓勵，現場尖叫連連，熱烈氛圍幾乎要衝破桐花廣場上方的天幕。

▲元智大學舉辦首屆「元智盃」熱舞大賽於中壢中正公園舞力全開

包括：桃園市議員王珮毓、市府青年局涂淳惠副局長、中壢區鄭伊庭副區長、元智大學劉俞志學務長，元智大學校友總會魏崑楠理事長更帶領校友團隊出席活動。