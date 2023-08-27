三步驟預防熱傷害　保持涼爽、補充水分、提高警覺

▲嘉榮家醫科醫師蒲柏瑞助三步驟預防熱傷害 。（圖／嘉義榮民醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

一名68歲的張姓婦人、本身患有高血壓及糖尿病，中午到田裡工作1至2小時後，覺得身體十分倦怠虛弱，經家人送往中榮嘉義分院就醫，由家醫科醫師蒲柏瑞診斷為高溫導致熱中暑，抽血檢查發現，已經有脫水的情況，是典型的熱衰竭現象，經由靜脈注射及水分補充，才順利平安出院。

中榮嘉義分院家醫科醫師蒲柏瑞表示，近年因氣候變遷導致的極端氣候，讓發生熱傷害的機會更加上升，據統計台灣截至去年2022年7月13日止，連日高溫已造成263人熱衰竭就醫，而「熱傷害」發生率更在10年來暴增近九成。熱傷害泛指人體因體內熱累積導致的各種身體損傷，包括熱中暑、熱衰竭、熱痙攣、熱昏厥等，在任何人身上都有可能發生，而國民健康署更列出六大危險族群：嬰幼童、65歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者、過重及肥胖者(身體質量指數BMI≧24)等；戶外工作者和其他人相比，熱傷害造成的死亡率增加了20倍。

蒲醫師說明到，熱傷害為身體面對高溫時，熱的調節機制失去功能，引發身體一系列不適，而熱傷害依據症狀及嚴重程度又可以分為「熱昏厥」：突發性暈眩或昏倒、「熱水腫」：腳、腳踝和手的輕微腫脹、「熱痙攣」：小腿、大腿、肩或腹部等部位突然發生肌肉間歇性抽動，疼痛性痙攣或持績肌肉攣縮、「熱衰竭」:口渴、倦怠、虛弱、噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、視力模糊、大量出汗。熱昏厥及熱痙攣的症狀也可能同時出現中暑產生的症狀包括頭暈、虛弱倦怠、情緒不穩、噁心、嘔吐、視力模糊、意識混亂、急性譫妄、抽搐痙攣、甚至昏迷。

蒲柏瑞醫師說明，熱傷害是屬於可預防的疾病，國民健康署也列出了防熱傷害三要訣：保持涼爽、補充水分、提高警覺。戶外工作者應每小時補充2至4杯（1杯為240c.c.）白開水，並避免菸酒或高糖分飲料；提高警覺則是檢查空調，監測溫度，並監測自身及其他人的身體狀況，若是已經發生熱傷害，要先迅速離開高溫環境至陰涼處休息，並給予水分或電解質補充，若為熱昏厥、熱水腫、熱痙攣的狀況下多會自行恢復，但若是體溫有升高的情況，且皮膚泛紅且熱，就有可能出現熱衰竭及中暑，此時也要想辦法降溫，脫下衣物，若仍無法散熱可以潑冰水在臉部以下降溫，並適時送醫。