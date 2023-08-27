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大陸 大陸焦點 特派現場

核廢水風波燒到陸漁民！直播間挨轟「你是在害人」 主播崩潰落淚

▲▼ 大陸漁民直播被罵 。（圖／紅星新聞）

▲大陸不少漁民開直播時被罵 。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

日本核廢水排海風波仍在發酵，多個大陸漁民直播間湧入大量不友好評論，譬如「回家吧！主播」、「你現在是在害人」等，他們直呼好委屈。專家表示，從短期來看，人們不必對海產品陷入恐慌。

▲▼ 大陸漁民直播被罵 。（圖／紅星新聞）

▲主播激動澄清 。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，浙江象山一位漁民26日上午開直播，多名網友連續發表不友好評論，他不斷解釋，「現在真的沒有污染，我們這裡是近海，現在的話三個月之內都沒事情的，寧波發貨。」當看到「你現在是在害人」時，該名漁民激動反擊「我現在哪裡在害人，哪裡害人了？！」。

該漁民的妻子王姝（化名）表示，丈夫17歲就開始捕魚，是真正的海邊漁民，此前從未遇到過這種事情，「他沒什麼文化，不怎麼會說話，直播間這麼多人惡評，他也只能乾著急。」

▲▼ 大陸漁民直播被罵 。（圖／紅星新聞）

▲被罵的直播主 。（圖／紅星新聞）

與王姝夫婦有相同遭遇的漁民直播主不在少數。另一名主播努力介紹自己海鮮時，留言區卻在刷「不能吃不能吃不能吃」、「變異魚」、「吃了會得癌」、「你們快轉行吧」等評論。該名主播最後崩潰對著鏡頭大喊，「氣死我了，評論太猛了，根本管不了，被氣糊塗了。」

談及核廢水排海對大陸漁業的衝擊，舟山國際水產城相關負責人指出，目前水產城都是在正常銷售的，投售沒有太大變化，「這不是幾天就能影響的，要看長週期。」

中國海洋大學海洋生命學院副教授周仲元表示，從短期來看，人們不必對海產品陷入恐慌，以食用海產品來說，產地很重要，「我國已全面暫停進口日本水產品。來自遠海、我國近海的海產品仍然可以放心食用，海產品在我國上市之前一定經過嚴格的檢測，如果超過安全標準，國家相關部門也不會允許進入市場。」

資深媒體人胡錫進26日發布視頻稱，中國漁民和沿海養殖戶很無辜，「讓我們把火力對準日本的那群混蛋，當下對日本水產品寧錯殺一千，也不放過一個。」

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