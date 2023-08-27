陸漁民怕海鮮遭核廢水污染　打算轉行：日本斷了我財路！

▲北京的海鮮市場。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

日本24日開始排放福島核污水，中國大陸民眾對海鮮的食安問題相當擔憂，連帶也影響到了漁民的生計。遼寧的海參養殖業者表示，日本的核污水把海鮮污染了，沒人敢吃海鮮，那他的海參就沒人買了，之後只能轉行，「日本把我的財路給斷了！」

根據南方週末報導，遼寧盤錦是大陸重要的海參養殖基地，已經養了10多年海參的張亮提到，「好年頭我能賣個700、800萬元人民幣，每年的回報穩定，賺到了錢。」

不過，今年秋天之後，情況可能有所改變，張亮說，出完現在這一批海參以後，他擔心未來中國海域也會遭到來自日本核污染水的影響，「日本把污染投到海裡了，把咱中國海域的海鮮都污染了，沒有人吃我們的海鮮，我們賣給誰？」

張亮已經做好了轉型的準備，打算放棄過去在海裡的700多萬硬體投入，改做淡水養殖，嘗試飼養看看盤錦河蟹，他強調，「等於日本把我財路給斷了！」

不過，基層的漁民可能連轉行都有困難，在海上打拚一輩子的代陽與父親不知未來何去何從，「我從小沒上過學，不識字，除了打魚，別的我都不會。每年每月我在海裡生活，到了陸地上我真不知道去做什麼。」

中國海洋大學海洋生命學院副教授周仲元則認為，從短期來看，人們不必對海產品陷入恐慌，就食用海產品來說，產地很重要，「我國已全面暫停進口日本水產品。來自遠海、我國近海的海產品仍然可以放心食用，海產品在我國上市之前一定經過嚴格的檢測，如果超過安全標準，國家相關部門也不會允許進入市場。」