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女學生打包剩菜　老師尾隨拍下「送午餐給媽媽」鼻酸畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 女學生送午餐給媽媽的身影被老師拍下。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國夜豐頌府一名女學生在學校要求將中午吃剩的粿條打包回家，老師暗中跟著女學生，意外拍到她將食物遞給正辛苦工作的媽媽，令老師熱淚盈眶，影片也在網路上瘋傳，許多網友都大讚她的孝順與懂事。

根據《中國報》，這名女學生要求將吃剩的粿條打包給媽媽吃，獲得老師同意後非常開心，趕緊將粿條送到媽媽工作的地點，給辛苦除草的媽媽果腹，老師偷偷跟著女學生的腳步，拍下這段畫面後忍不住鼻酸。

@katchar_26

ในขณะที่เรามีกิน มีใช้ มีโอกาสมากมายในชีวิต แต่มีบางคนที่อยู่ในสังคมเดียวกับเรา อยู่ใกล้ตัวเรา กำลังลำบากในทุกๆด้าน และพวกเขาก็พยายามในทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดในแต่ละวัน น่าเห็นใจที่สุด เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก และขอให้ผ่านพ้นไปได้อย่างสง่างามนะคะ รวมถึงนร.ที่น่ารักของครูคนนี้ด้วยนะคะ ครูเชื่อว่าหนูจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณภาพแน่นอนค่ะ

♬ เสียงต้นฉบับ - Kat Soracha Roipana

畫面中可見，穿著制服的女學生手中提著一袋食物，輕快走向在山坡上除草的媽媽，媽媽很快也從草叢堆中起身，接過女兒手上的粿條，女學生接著就轉身跑步離開，短短約40秒的影片已累積逾210萬次觀看。

拍下影片的老師寫道，儘管許多人生活不愁吃穿，身邊還是有很多人用各種方式努力生存，對這對母女的遭遇感到同情，希望能為他們加油打氣，「包括我這名可愛的學生。老師相信，妳長大後一定會是個對社會有用的人，一定是個十分善良的人。」

家境清貧的女學生事後接受《泰國日報》訪問，稱校方都會允許學生將中午吃剩的食物打包回家，當時因為媽媽剛好在學校旁邊工作，她便請求老師讓她打包給媽媽當午餐，「我只是希望媽媽也能吃點好吃的」，也希望自己未來能夠當上老師，和她的老師一樣照顧有需要的人。

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