開學後再說！下周蛋價持續凍漲　蛋商公會：9／2再討論

▲下周蛋價持續凍漲，將視開學營養午餐供應情況，再評估是否調漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學周三（8/30）開學，營養午餐將恢復供應，因國內雞蛋產能尚未恢復，且生產成本增加，蛋農希望蛋價能微調2至3元。蛋價評議委員會昨（26日）晚開會討論，考量目前市場買氣差，將待下周開學後，視產銷供應狀況，再決定是否調漲，因此下周蛋價仍維持每台斤產地價40.5元及批發價50元。

台北市蛋商公會昨晚邀集各縣市蛋商公會代表與蛋農開會，會中蛋農代表指出，目前蛋農普遍面臨飼料、中小雞價格等成本增加，近幾年禽流感疫情嚴重，生產風險也大幅提昇，整體飼養成本已經逼近目前產地價格，希望能微調2至3元反映成本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過與會的蛋商代表則認為，雖然雞蛋產量尚未完全恢復，但因天氣炎熱，雞蛋市場買氣差，市況供銷尚稱平穩，如果再漲價擔心購買力會下降，反而造成囤蛋，也影響消費者觀感。會中最後決定，待周三（8/30）開學恢復供應營養午餐後，再評估市場產銷狀況，預訂下周六（9/2）再討論是否調漲。

針對近來蛋價議題又引發熱議，農業部長陳吉仲昨在臉書發文，以「雞蛋的多重宇宙」形容指出，蛋價上漲會被罵不照顧消費者，蛋價下跌又會被批評不照顧農民；進口雞蛋會被罵影響農民生計，不進口又會影響消費者糧食安全。他說，面對外界的批評指教，都會確保讓蛋農有利潤、讓消費者買的到蛋的政策目標，才能解決問題、達成目的。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，目前產銷平衡，開學後也會加強調度進口蛋供加工業者使用，讓學童營養午餐百分之百均使用國產蛋，產銷調節不會有問題，至於價格就尊重蛋商和蛋農的討論，強調農業部不會干預。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3284萬隻蛋雞投入生產，比上周增加47萬隻，雞蛋每日生產量11.4萬（每箱約2百顆），距離國人每日需求量12萬箱，仍有約120萬顆供應缺口。而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各產地生產狀況仍呈現「量稍不足」。