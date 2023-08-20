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蛋農喊漲2至3元反應成本「否則開學恐缺蛋」　公會：8／26研商決定

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI,散蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲開學在即，國產雞蛋供應恐吃緊，蛋農盼微調蛋價維持產銷平衡。（圖／記者李毓康攝）

記者楊惠琪／台北報導

受天熱、雞隻淘汰與換羽影響，國內雞蛋產能尚未回穩，目前每日供應缺口近200萬顆，由於全國中小學開學在即，學校營養午餐將恢復供應，蛋農放話，不適度調整蛋價，恐再掀搶蛋潮。台北市蛋商公會理事長林天來今（20日）表示，漲價必須經過產銷溝通取得共識，預計8月26日開會討論是否調漲，至於下周蛋價仍維持現價。

中華民國蛋價評議委員會執行陳進丁表示，現在蛋農都面臨飼料、中小雞價格等成本增加，近幾年禽流感疫情嚴重，生產風險也大幅提昇，整體飼養成本已經逼近目前產地價格，因此蛋農都普遍希望能微調2至3元反映成本，可以理解官方壓力，但還是會持續跟蛋商公會、農業部溝通，希望讓蛋農有合理利潤。

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林天來表示，目前還算雞蛋消費淡季，市場供應沒有問題，養雞協會希望反映成本微調蛋價，強調公會予以尊重，對蛋價漲跌都沒有預設立場，但要經過產銷充分溝通討論，預計8月26日開會討論才會定案，因此下周蛋價暫不調整。他並表示，雖然開學在即，但供應應該不成問題。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，尚未收到產銷代表的開會通知，官方立場盡量不會介入產銷價格，但強調目前產銷平衡，未來開學後也會加強調度進口蛋供加工業者使用，讓學童營養午餐百分之百均使用國產蛋，產銷調節不會有問題，至於價格就尊重蛋商和蛋農的討論結果。

根據農業部公布最新雞蛋產銷資訊，目前國內每天約有3237萬隻蛋雞投入生產，比上周增加42萬隻，但雞蛋每日生產量仍維持11萬3500箱（每箱約2百顆）。而根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新統計，全國各產地生產狀況均呈現「量稍不足」，據蛋雞協會估算，日產量約只有10萬多箱左右，與官方統計有落差，每天供應缺口仍有約1萬箱。

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