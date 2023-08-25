泰國2變性人成高雄85大樓淫界女神　生意火爆3個月漲價近1倍

▲高雄85大樓。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名楊姓女子和陳姓男子在2021年間，從泰國引進綽號「俄利亞」和「王牌」的2名變性人，到高雄85大樓賣淫，幫有「特別需求」的客人提供特殊的服務，沒想到生意爆紅，價格也從2800元一路調漲，漲到5300元，漲了近一倍，楊女和陳男後來被警方查獲移送，法院審理後，依照媒介性交罪各處徒刑3個月，得易科罰金。

判決指出，楊女和陳男是2021年11月某日起，媒介綽號「俄利亞」及「王牌」的2名泰國籍變性人，在高雄市苓雅區85大樓內從事性交易，除了一般「正常」服務，還提供「特別」服務。

沒想到泰國變性人「噱頭」大受歡迎，兩人的價格也從原本的2800元，一路調漲到2022年1月已經漲到5300元，希望「以量制價」，生意好到楊女和陳男甚至還必須找另一位台灣的陳姓女子來提供一般「正常」服務，好把2名變性人留給需要「特殊」服務的客人。

不過也因為生意太好，樹大招風，楊女、陳男和2名變性人後來也被警方查獲，楊、陳也被移送、起訴。

法院審理時，兩人均坦承犯行，法官考量兩人態度尚可，依媒介性交罪各處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。