農業部進口蛋又出包！　陳吉仲：表示進到國內的都符合規定

▲農業部長陳吉仲表示，國產雞蛋加進口專案，可確保國內不缺蛋。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部專案進口蛋又出包！上個月才傳出土耳其進口蛋被驗出禁用的動物用藥，衛福部食藥署今（15）日又公布巴西進口一批「帶殼蛋」及一批加工食品用「冷凍蛋液」分別被檢出有抗生素、農藥不合格，總計106噸必須銷毀。農業部長陳吉仲今回應，經食藥署把關後，表示進來的進口蛋都是符合規定，安全無虞的，但還是鼓勵消費者多使用國產雞蛋，並再次保證國產雞蛋加進口專案，可充分滿足市場需求。

近期國產雞蛋供應吃緊，農業部長陳吉仲昨天才表示，將調度使用進口雞蛋，保證年底前不會缺蛋，但今天進口蛋再傳出不合格得銷毀。陳吉仲下午出席金門酒廠「一穀作契金門高粱酒上市」記者會，在媒體聯訪時表示，國內庫存殼蛋、液蛋等均維持6千萬顆規模，從八月起，每月有七、八百萬顆殼蛋專案進口，穩定供應給加工業者使用，巴西進口蛋被銷毀，不會影響調度。

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陳吉仲指出，國內產蛋情況正逐步回穩中，為提升產蛋率，目前蛋農正大幅度淘汰老母雞，農業部今年將進口33萬隻種雞，目前已進口17萬隻，預計生產2500萬隻雛雞，現在已超過1400多萬隻，均按期程提供給蛋中雞場，再由蛋中雞場供應給蛋雞場，預計產蛋率會大幅提昇，農民生產效益也會提升。

陳吉仲重申，有了農業部目前冷鏈庫存的6千萬顆雞蛋，加上每月專案進口雞蛋，國內每天約有2270多萬顆雞蛋生產，可以充分滿足消費者和加工業者所需。