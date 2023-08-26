乘客上車不繫安全帶！跨性別運將提醒竟挨罵：快報警，人妖

記者柯振中／綜合報導

高雄一名跨性別民眾平時駕駛計程車為業，沒想到近日碰上乘客不繫安全帶屢勸不聽，於是要求全部下車，對方卻因此開罵「人妖」等話語，讓他感到十分受傷，也因此上網爆料，影片引發熱烈議論後，網友們也一面倒撻伐乘客的行為。

一名網友在「爆料公社」指控，他的朋友是一名跨性別司機，平時不偷不搶，也不會從事詐騙，就是勤懇地開著計程車維生，沒想到近日卻遇到了一名惡劣的乘客，不但拒絕遵守交通規則，甚至一度不想付錢，還開口辱罵「人妖」。

從行車紀錄器畫面可以看見，前座的男子上車以後，並沒有遵守交通規則，繫上安全帶，被提醒以後還失控大吼「把音樂給我關掉」。

▲▼跨性別駕駛提醒乘客繫安全帶，卻被罵「人妖」。（圖／翻攝「爆料公社」）



駕駛後來也聽從男子的要求，將音樂關掉，並且再度告知「安全帶繫一下，謝謝」，對方卻又告知「前面下車，謝謝」，並且直接開門離開。

駕駛這時開口要求付錢，男子卻又回「沒有辦法付錢，不好意思」，就算同車乘客已經掏錢，男子卻又大聲叫喊「不用付錢！下車」，聽到駕駛回應「這樣我要報警」，又開始失控大罵「立馬報警喔，三性的。人妖」，行為十分脫序。

影片在網路上引起討論，不少網友也出言撻伐，「總是有這種猴子」、「低端嘴賤的乘客」、「有必要這樣?你只是搭個短途車程，大可不必對駕駛惡言相向，你的一句話只會造成司機一整天的心情低落」、「支持提告」、「跨性別歧視無所不在，台灣法律對性少數族群的保護真的太少了！」

司機事後表示，原先是打算將車子靠邊，將行車紀錄器的畫面截出來，不過從後視鏡看見對方走回，於是打算給個機會，請這名乘客致歉，若不道歉就直接報警。

乘客折返以後，仍舊繼續挑釁，因此「我覺得也沒什麼好說的啊」。不過，等到傍晚左右，乘客突然致電道歉，是因為當時喝醉酒，所以才會有失態的情況發生，而司機也認為，既然有意願認錯，那麼也沒必要再過多追究。