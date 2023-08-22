採茶車司機酒駕被吊照送辦　8名採茶婦慘了！連坐最高罰12萬

▲採茶車司機酒駕，導致同車8名採茶婦恐遭連坐罰12萬。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

一部「採茶車」日前行經甫遭卡努風災重創的台14線霧社至春陽間路段，因超載而被警方攔查，又發現駕駛有酒駕情形，全案不但以公共危險罪移送南投地檢署偵辦，車上搭載的8名採茶婦也遭新制連坐，最高可處12萬元罰鍰，聞訊不禁大呼「冤枉」。

仁愛警分局表示，日前受到卡努颱風外圍環流影響，仁愛山區降雨不斷，霧社派出所警員梁育碩和吳岱憶執行巡邏勤務時，於台14線80.1公里處發現一部自小客貨車有明顯超載情事，隨即進行攔查，發現全車不但載有多達1男8女的9人，男性駕駛更面帶酒容酒味，經進行酒精濃度呼氣測試，酒測值0.41mg/L也已超標。

警方隨即依據《道路交通管理處罰條例》第35條第1項酒後駕車、第35條第9項，處該車駕駛人吊扣牌照2年、3萬至12萬元，並依公共危險罪嫌移送法辦；另依據111年3月新修上路的同法條第8項規定，年滿18歲的同車乘客處6000至1萬5000元罰鍰，意即該車8名乘客合計最高可處12萬罰鍰。

由於同車8人都是辛苦的採茶農婦，卻因未規勸駕駛勿酒後駕車而須連帶遭受高額罰鍰，損失慘重，也讓他們大喊冤枉，實在吃不消；仁愛分局長林文智強調，警方並不會因風強雨驟而暫停執法，也提醒酒駕不僅會荷包大出血，更將危害自己和其他用路人的安全，呼籲民眾切勿心存僥倖以身試法。

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