運將「先撞機車再衝民宅」昏迷搶命　家屬淚奔醫院...失控原因曝

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市中山區在24日下午2時許，在南京東路2段一處巷弄內，1輛計程車突然撞上停在路邊的機車，又撞及民宅門口後停下，車上沒有乘客，警消到場發現沒有呼吸心跳，緊急將人送往醫院搶救。

警方調查，61歲的李姓男子，在24日下午2時許，行駛小黃經過北市中山區南京東路2段41巷，突然整輛車向右偏移，先撞上路邊停放的機車，然後又撞上民宅大門後才停下。

▲李姓運將衝撞機車再撞進民宅，巨大聲響引起路人圍觀，警消到場也緊急將人送往醫院搶救。（圖／記者黃彥傑攝）



路人聽見巨響立刻報警處理，也直擊整個過程，發現李姓小黃運將開車轉進巷子，整個人看起來就像昏迷，車子連環撞嚇壞人，警消到場後緊急將車上的李姓運將救下。

警消將李姓運將救出後，發現李沒有呼吸心跳陷入昏迷，送往馬偕醫院救治，目前仍在醫院搶救，警方隨後也找到當時正搭乘計程車的黃姓乘客，黃男表示，李男行駛至中山區南京東路2段41巷時，突然沒有回應且喘氣，導致計程車撞上路旁機車，後至南京東路二段7號前撞到路邊花盆後停止。

家屬獲悉之後，也焦急落淚趕往醫院，向醫院表示，李男本身就有心臟方面疾病，可能是當下身體不適陷入昏迷，導致小黃失控連續撞路邊汽車以及民宅。