「待會到超商領」運將聽關鍵字急報案　警到場：你就是車手！

▲▼「待會到超商領」機警運將聽出關鍵字，警方到場一查，你就是車手。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名司機搭載69歲許姓男子時，在車內聽聞許男電話中接獲指示，要到某超商提領款，司機心生警覺，等許男下車後馬上報警，警方趕抵超商盤查，許男家住北部，為何來台中，包包內有2張不是他的金融卡，以及多張提款明細單，許因無法交待，被警方帶回派出所深入追查，查出他流連各超商提領的詐團車手，許男坦承身份，全案依洗錢防制法送辦。

台中市警察局第四分局黎明派出所，日前接獲一名計程車司機報案，司機說把乘客載到某家超商途中，聽到乘客在講電話，對話隱約提及要去取款等詞，懷疑乘客是詐騙車手。

黎明派出所長王凱政及警員陳彥豪立刻趕往該超商，根據運將描述找到該乘客，經查身份，許姓男子家住北部，為何千里迢迢來台中，許男都說不出來。

員警查證身分時，發現許男身上有2張不是他的金融卡，也有多張銀行提款明細單，對於金融卡是誰的、為何持有，全都無法交代。

王凱政愈看愈覺得許男和最近在南屯各超商提領的男子很像，經帶回派出所仔細比對，果然就是同一人，許男這才坦承是提領車手，原本當天還要再去各家超商繼續提領，卻被機警計程車司機發現，直呼倒楣。