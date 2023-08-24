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妙齡醉女車上狂吐還控運將性騷　他「鏡頭朝天」反逆轉曝真相

▲喝醉,醉倒,睡路邊,喝酒。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女子醉吐計程車上還在家門口大鬧指控司機性騷擾，結果被蒐證拍下是她把司機推倒受傷。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

梁姓女子喝醉酒搭計程車回家路上，在後座嘔吐，李姓運將要求梁女給付車資外加清潔費，雙方因此大吵一架，梁女報警稱遭李男阻擋回家，還多次磨蹭她的胸部，涉嫌性騷擾，但李男拿出手機蒐證畫面，顯示根本是梁女酒醉一直亂嗆，還一把將李男推去撞到樓梯，因此處分李男性騷擾部分不起訴，梁女則被起訴傷害罪。

根據檢警調查，梁女2023年3月11日凌晨1點多的時候，搭李男駕駛的計程車回到台北市和平東路一段住處大門後要下車，李男攔阻梁女要車資和清潔費不成，追下車在梁女家門口理論，李男揚言要把事情po上「爆料公社」，雙方發生肢體衝突。

梁女指控她擔心影像被po上網路，而且又一直被阻擋返家，李男多次乘她酒醉來不及抗拒的時候，用身體摩她的身體和胸部，導致她跌倒地上，造成膝蓋挫傷，她一衝回家就報警控告李男涉嫌恐嚇、傷害、性騷擾等罪。

李男稱梁女不付車資是可受公評之事，放上「爆料公社」只是要讓大家引以為戒，他並拿出行車紀錄器，以及他下車後用手機對著梁女拍下的畫面，李男當時一直要求梁女留在現場等警察，梁女則不斷回嗆「你可以滾了」。

除此之外，梁女還上前用身體撞倒背對樓梯的李男，手機畫面還因此朝上拍攝了幾秒，等畫面慢慢回復水平後，就看見梁女踉蹌倒地，所有畫面都看不出李男有觸摸梁女身體隱私處，也看不出梁女為何倒地，因此處分李男被控性騷擾等罪嫌不起訴，李男反告梁女害他背部受傷的部分，則另行提起公訴。

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