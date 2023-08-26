癌症病友「短期住院」困難　侯友宜籲中央：停止健保住院審查

▲侯友宜。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

面對國內癌症醫療議題，國民黨總統參選人侯友宜26日表示，由於醫療保險受限於「不住院不理賠」，許多病友都會利用短期住院得到救助，但中央健保署近期卻下令盤查，讓許多醫師不敢再讓自費病友短期住院。對此，他呼籲，中央應召集有關部會，盤點現行制度下的漏接，停止健保住院審查，由政府召開癌友團體、商保業者、專家的共識會議，討論商保補位健保的推動方式，盡快用公務預算設立癌症基金，加速新藥給付，確保癌症病友能用到救命藥。

侯友宜透露，今天一早打開報紙，看到媒體報導癌友們的求救訊息感到相當痛心，「因病而窮、因窮而死」並未隨著台灣醫療進步、制度更新而改善，而政府的漠視與及無情的行政命令，形同最後一根稻草，「沒錢沒資格生病」正是許多癌友們瀕臨絕望的心聲。

侯友宜指出，癌症是國人十大死因之首，根據衛福部最新的癌症登記報告顯示，新發生癌症人數為12萬1979人，平均每4分19秒就有一人罹癌，癌症時鐘不斷快轉，也代表有越來越多的癌友權益需要被社會所關注，更需要被政府所照顧。但以現況而言，許多癌友面臨高額的自費醫療費用，必須仰賴商業醫療保險支付，才得以獲得喘息，但受限於「不住院不理賠」的條件，短期住院成為醫師與病友不能說的潛規則，更是因病而窮的癌友們不得不的選擇。

「然而，近期中央健保署下令盤查，讓許多醫師不敢再讓自費癌友短期住院。」侯友宜批評，中央命令斬斷許多癌友們的求生之路，在癌友們不斷求救之下，中央才宣布暫緩盤查。雖然能理解健保及醫療資源有限，必須用在刀口上，但在癌症治療的課題上，現有制度已追不上醫療科技發展帶來癌症治療的新可能性。

侯友宜強調，癌友每分每秒都在與死神賽跑，黃金治療時期就是提高存活率的關鍵，政府必須看見癌友們的困難，協助提出解決方式，而非「雙手一攤，與我何干」。

因此，侯友宜說，他要響應癌友們的訴求，呼籲中央應召集有關部會，盤點現行制度下的漏接，並停止健保住院審查，保障癌友權益，由政府召開癌友團體、商保業者、專家的共識會議，討論商保補位健保的推動方式，盡快用公務預算設立癌症基金，加速新藥給付，確保癌友能用到救命藥。

侯友宜表示，一人罹癌，可能不只是個人身體健康問題，更可能攸關家庭的經濟支柱，抗癌這場生與死的拔河，不能讓癌友與其家庭獨自面對，政府多一分助力、多一點貼心，就有機會少一分遺憾、少一些悲劇。

而癌症希望基金會則在侯友宜臉書回應，「感謝市長看見癌友的需要，我們期待政府能夠出面討論現行商保在補位健保上需要改革之處，更期待未來能夠催生創新政策性保險『健保補位險』，才能普惠更多民眾，帶給大家更多健康。」