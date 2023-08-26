參拜新港奉天宮突「發爐」！　侯友宜喊：要贏到綠營面子落地

▲國民黨總統參選人侯友宜今前往新港奉天宮參拜 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（26）日前往嘉義掃街拜票，下午前往新港奉天宮，不過在侯抵達前，奉天宮出現「發爐」狀況，讓支持者大為振奮。侯隨後抵達後提到，民進黨說贏10萬票，不要在那裡吹牛，「我們給他拼下去，人家說要給我們贏越多，我們就給他拼贏多少，我們要贏到給他面子全掃落地！」。呼籲嘉義人團結的一起，支持立委提名人，支持總統侯友宜，雙雙當選。

侯友宜今到嘉義新港奉天宮參拜，下午也到梅山玉虛宮參拜以及進行廟口開講。侯友宜提到，他40幾年始終如一，沒有改變過；當年做警察、做副市長、做市長，都沒改變過。唯一的目標，就是要讓台灣平安，人民經濟過好生活。

侯友宜提到這次選舉的目標，第一，兩岸要和平，全世界說台灣很危險，很多外資都撤，連股神巴菲特都說準備撤資，因此兩岸一定要和平。第二，未來要拼經濟，用比較開放的態度引進國外的人進來到台灣，大家來賺大錢。最後，政府要清廉、不能貪污，不能沒良心，不能官商勾結。未來若有官商勾結，他一定一項一項都給它挖清楚、查清楚，還給台灣一個清廉的政府。

侯友宜強調，他18、19歲離開故鄉，他從基層出來做公務人員，一拼就拼了43年，這次有機會為台灣盡最後一口氣，給台灣的小孩以及嘉義人拼一個面子，讓嘉義人為國家做更多事情。

「有人說要贏10萬票，這有可能嗎？」侯友宜高亢問台下民眾，支持者也高喊「不可能！」，侯有宜說，民進黨不要在那邊吹牛，「我們給他拼下去好不好！人家說要給我們贏越多，我們就給他拼贏多少，我們要贏到給他面子全掃落地！」。



