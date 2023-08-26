白中央委員投書提「柯侯配」　謝衣鳯：「侯柯配」才符國民黨期待

▲謝衣鳯。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨中央委員林富男投書媒體，主張民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜「柯侯配」，並建議鴻海創辦人郭台銘出任立法院長。對此，立委兼國民黨立法院黨團書記長謝衣鳯今（26日）表示，讓侯友宜跟柯文哲共同搭配正副總統候選人，讓郭台銘擔任立法院長，共同輔選所有立委，符合國民黨徵召前的期待。

根據昨刊登的林富男投書內容，林認為郭台銘已成為「主流民意大聯盟」盟主，由郭出任立法院長候選人，能獲得「藍白」的支持，且若郭真放眼國家整體利益，應把重點放在興革立法院，提升立法品質、強化國會科技外交等。另外，林富男也主張「柯侯配」，認為柯文哲的醫生背景和清廉形象，以及侯友宜的警察背景和地方執政經驗，能吸引不同背景的選民。

對此，謝衣鳯26日說，在野合作是目前眾所矚目的焦點，雖然困難，但在民主國家，不一定是不可能完成的任務，唯有放下小我成就大我，成就所有民眾共同心願，就是合作團結贏得2024勝選、完成政黨輪替的目標，這才是在野黨領袖目前要努力的方向。

謝衣鳯表示，讓侯友宜跟柯文哲共同搭配正副總統候選人，讓郭台銘擔任立法院長，共同輔選所有立委，符合國民黨徵召前的期待，也符合所有總統候選人共同同意在這樣的平台下，來完成合作的目標。