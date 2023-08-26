幕後／侯友宜評估「訪美後」正式請假　拚選前3個月衝刺

▲侯友宜團隊評估，訪美回國後正式請假。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜確定9月14日展開為期8天的訪美行程，而據了解，為了力拼選戰，侯團隊已在評估侯友宜的請假時機，目前內部認為時間點有可能落在訪美回來，大約9月底、10月初左右，相關人士透露，侯友宜一旦請假後，會利用最後三個月衝刺，拼全力拉抬選情。

侯友宜排定9月14日展開訪美行程，預計到紐約、華府、舊金山等城市，頭兩天的行程，目前以市政行程為主，15日將與紐約智庫進行閉門會議、16日將參觀911國家紀念博物館。隨後也將會晤國會參、眾議員、拜會AIT理事主席羅森柏格。

侯友宜21日從舊金山搭機返台後，何時請假，以參選人身分專心選舉，也引發關注。親侯人士說，最佳時間應為訪美回來後，時間點大約落在9月底、10月初。

侯友宜正式請假後，將持續全台走透透。目前侯友宜除了花蓮、馬祖、澎湖，其他縣市都已走訪過，甚至有些城市都去過2次以上，而據了解，雖然雲嘉南是綠營傳統大票倉，但侯友宜本身是嘉義人，他接地氣的特質很符合南部人的「氣口」，所以侯陣營會將重點放在雲嘉南地區，以爭取更多的選票支持。

輔選人士分析，侯友宜只要走訪過的地方，該地方的支持度就會提升，實因侯的個人特質很特別，沒有近距離接觸確實很難了解他，所以密集的前往南部地區造勢，將有助於提升侯在中南部的支持度。

輔選人士指出，現在只要時間允許，就會安排侯南下，且盡可能安排類似「廟口開講」、「市場掃街」等活動，「這些地方是侯友宜的戰場」，希望民眾願意停下腳步聽聽侯的論述；此外，藍營也會持續努力鞏固基本盤，相關大型造勢都已積極安排中；至於雙北地區，則將在最後時間回防，盼屆時能帶動全國支持度，衝高氣勢。

