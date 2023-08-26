首辦「軍武維保體驗營」　年輕學子搭雲豹裝甲車超震撼

▲學員試乘CM34裝步戰鬥車，體驗奔馳的震撼快感。（圖／陸軍兵整中心提供）

記者高堂堯／南投報導

112年全民國防教育暑期戰鬥營本周首度辦理為期4天的「軍武維保體驗營」，課程包含修製作業參訪、戰甲車性能觀摩、物資裝卸載鐵路運輸作業、雲豹甲車生產製造線參訪及試乘體驗等，希望年輕族群關注國防、支持國軍，深植全民國防理念。

該體驗營在22日起展開第二梯次報到，青年學生們抵達南投集集鎮陸軍岳崗營區完成報到後，由兵整中心政戰主任江東津主持開訓典禮，歡迎學員蒞臨，並說明體驗營內容豐富、多元，可瞭解戰甲車生產、基地庫五級翻修及庫儲任務，籲請學員保持旺盛求知欲，用心體驗本次活動。

▲▼學員認真聆聽教官解說T75 20mm機砲諸元及性能，以及CM11砲塔模擬器操作解說。（圖／陸軍兵整中心提供）

其中為促進學員對裝甲車輛測試過程的理解，體驗營安排CM34裝步戰鬥車、M60A3戰車動力展示及試乘，實際進入CM34裝步戰鬥車內體驗車輛動態行進，同學們都感到震撼且意猶未盡，對國造裝步戰鬥車優異性能深表肯定；營期間也安排參訪兵器所、火砲所及兵器陳列館，介紹翻修作業流程，以及國軍創建以來輕重兵器的演進，並藉由實際操作簡易組裝過程，使學員對兵整中心輕重兵器基地五級翻修專業，留下深刻印象。

▲▼兵整中心政戰主任江東津頒發學生結訓證書，學員熱情與國軍主戰地面裝備合影。（圖／陸軍兵整中心提供）

「軍武維保體驗營」4天課程在昨（25）圓滿落幕，由江東津頒授結訓證書及榮譽狀；他表示兵整中心藉陸軍主戰裝備簡介、CM34裝步戰鬥車試乘、CM11戰車砲塔模擬器的體驗操作等，讓學員瞭解國軍後勤維保工作，期許年輕族群多元學習國防事務，進而支持國軍，學員也互道珍重，期許明年暑戰營再相見。。