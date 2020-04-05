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戰甲砲車翻修　陸軍兵整中心「追瞄測試」把關超嚴格

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戰甲砲車翻修作業　陸軍兵整中心層層把關

軍聞社／記者呂尚俞南投報導

陸軍兵整中心裝配翻修廠負責維護國軍戰車、甲車、砲車的妥善，肩負地面部隊戰力維持的使命，廠內官兵嚴守「品質、專業、安全」，為戰甲砲車的「健康」層層把關，使車輛翻修後回到部隊，持續完成各項戰演訓任務。

戰甲砲車翻修作業　陸軍兵整中心層層把關

當一輛戰甲砲車進廠翻修時，拆解之零件分由動力所、車身所、承載所、砲塔所、油電所進行翻修，待裝備翻修完成後，再由裝配所進行全車組裝作業。

戰甲砲車最重要的核心是動力包件，其中包含引擎及變速箱兩大組成，這也是動力所在車輛翻修時最主要的任務之一。為確保維修品質符合原廠技術規範，動力所黃中校也時時提醒官兵，務必依照技令要領實施，並落實各項步驟檢查。

戰甲砲車翻修作業　陸軍兵整中心層層把關

在演訓中，我們所看到戰車砲塔的火力得以發揮，砲塔所的砲塔翻修與測試成為精準打擊的關鍵。砲塔在經過該所翻修後，會實施「動對靜」、「動對動」或「靜對動」的追瞄測試，藉由一系列的測試臺，讓砲塔的高低及方向穩定度符合標準。

車底盤、傳動及承載系統翻修作業，則是由承載所負責。該所官兵最辛苦之處，在於車輛拆卸後的扭力桿輕則數十公斤，重則達上百公斤以上，維修上相當吃力，因此多半由男性官兵負責修製作業。

戰甲砲車翻修作業　陸軍兵整中心層層把關

油電所顧名思義就是翻修電系以及燃油系統，兩系統與動力、砲塔系統結合為一體，需要靠官兵熟稔的技術與經驗來完成，並藉由各機臺測試以確保翻修品質。

廠長劉上校強調，每一個官兵都是重要的「螺絲釘」，缺一不可；每一輛進廠的戰甲車，也都是陸軍地面部隊不可缺的戰力。裝配翻修廠將持續提升後勤修護能量，在每位官兵的努力下，謹慎執行每個翻修步驟，成為車輛最堅強的後盾，讓所有戰甲砲車可以持續守護國家安全。

戰甲砲車翻修作業　陸軍兵整中心層層把關

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