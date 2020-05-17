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陸軍兵整中心裝配翻修廠　用油汙雙手幫戰甲砲車找回「健康」

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陸軍兵整中心裝配翻修廠　為戰甲砲車健康把關

▲陸軍兵整中心裝配翻修廠的官兵，雙手沾滿油污，這是他們的日常。（軍聞社記者卓以立攝）

軍聞社記者卓以立臺中17日電

戰車、甲車、砲車，是地面作戰的主要兵器，憑藉著強大火力、高度越野機動性和裝甲防護力，發揮震撼、奇襲的戰力，每一輛進廠的戰甲砲車，都是地面部隊不可缺的戰力。

肩負國軍地面部隊戰力維持使命的「陸軍兵整中心裝配翻修廠」，就像是甲車的「大型醫學中心」，寬闊的廠房內，不時傳來各種機械運轉的吵雜聲，看似複雜的零件組成，官兵們分工細密，按部就班完成修製作業，他們嚴守「品質、專業、安全」，為戰甲砲車的「健康」層層把關。

陸軍兵整中心裝配翻修廠　為戰甲砲車健康把關

當一輛戰甲砲車進廠翻修時，拆解的零件分由動力所、車身所、承載所、砲塔所、油電所進行翻修，待裝備翻修完成後，再由裝配所進行全車組裝作業。

戰甲砲車最重要的核心是動力包件，其中包含引擎及變速箱兩大組成，這也是動力所在車輛翻修時最主要的任務之一。

此外，在演訓中，戰車砲塔的火力得以發揮，砲塔所的砲塔翻修與測試，成為精準打擊的關鍵。

車底盤、傳動及承載系統翻修作業，則是由承載所負責。油電所則是翻修電系以及燃油系統，兩系統與動力、砲塔系統結合為一體。

陸軍兵整中心裝配翻修廠　為戰甲砲車健康把關

裝配所則是負責最後的組裝，每個細節維修人員必須全神貫注，才能確保測試時安全無虞。

在組裝完成後，所有的戰甲砲車會至岳崗測試場進行道路性能測試，包含高速試車、爬坡測試、耐久測試等，目的是要確認每一輛戰甲砲車符合戰場實需。

陸軍兵整中心裝配翻修廠將持續提升後勤修護能量，在每位官兵的努力下，謹慎執行每個翻修步驟，成為車輛最堅強的後盾，讓所有戰甲砲車可以持續守護國家安全。

砲塔所翻修作業

▲▼陸軍兵整中心裝配翻修廠的「砲塔所」，負責砲塔修製工作，砲塔是戰車的中樞神經，包含穩定與射控系統，打得準，才能給敵人致命一擊。（軍聞社卓以立）

砲塔所翻修作業

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