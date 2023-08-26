代理教師39K找嘸人！他揭「2關鍵」反問：你願意嗎？

▲全國中小學出現代理教師荒，除了薪資，還有不少問題導致老師們退卻。（示意圖／取自CFP）

記者張乃文／台北報導

全國中小學出現代理教師荒，全國代理暨代課教師產業工會認為，「待遇」是其中一項影響因素。不過，有代理老師透露，雖然薪資是一個問題，但更多的是環境對待代理老師的不友善；3萬9並不是不能生活，而是「長久性」和「未來性」成為不少人的考量，若只有一年聘期，「你會為了這一年的工作，特地舉家搬到外縣市租房嗎？」

開學倒數，全台各縣市還有許多學校師資尚未到位，找尋老師迫在眉睫。不過，今年代理教師荒可謂「歷年最嚴重」，開學不到一周，全台至少還有數百個缺額；教育部今年要求代理教師比例須低於8％或許是其一原因，當各縣市大開正式教師職缺，全國共有6200個缺額，數千名流浪教師都「上岸」成功，也導致原校的代理、代課老師大缺。

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不過，往年常是偏鄉缺代理教師，今年連雙北缺額都相當嚴重，教團認為，開出「月薪3.9萬」恐怕難以留住師資。只是，有代理老師指出，表面上看似是薪水問題，背後其實有更難解的環境困境。該名老師表示，3萬9千元並不是不能生活，而是工作內容和受到的對待是否讓老師仍能保持熱忱，願意為教育工作繼續付出。

不願具名、曾任教過國小的代理老師說，工作若非長期性、也不穩定，僅有一年的聘期，但要特地搬離居住的地方，只為了那實際待不滿一年又要離開的工作，「你願意嗎？」代理老師透露，也曾遇過職場不友善，甚至要為了「五斗米折腰」的情況，若學校的繁雜的需求，正式老師不願意配合，可以光明正大且理直氣壯地拒絕，但相較之下，代理老師「為了一口飯」，即便手上的事情再多，為了能繼續待下去，還是得忍氣吞聲的接手。

▲有代理老師認為，薪水不是唯一考量，整個大環境的因素也影響著對這份工作的熱忱。（示意圖／取自視覺中國）

另外，有代理老師爆料，自己就曾遇過有學校「拖薪」，當時是聘期一年就離開，但這之中就拖欠了2、3個月的薪資，就連離開後，後續還有其他老師的薪水也同樣被拖欠。

種種原因，並不單只歸咎於「薪水高低」問題，包括「校園環境」及「社會眼光」等，也可能在在影響著老師們的去留。有名在台北任教過的代理老師就認為，有些人是為了累積經驗、也有人就是不想離家太遠，或是留著未來轉換跑道的空間，但仍希望這個社會對於代理老師的態度能夠更加友善。

過去有許多縣市政府認為，代理教師寒暑假沒上課不用給薪水，因此許多代理教師一年僅領10個月薪水。為解決代理教師無法跟正式教師一樣享有全年聘期，導致同工不同酬爭議，教育部今年修正相關辦法，明訂代理教師一樣享有完整的學期或學年聘期，亦即寒暑假也會有薪水可領，今年8月起全面實施。

據了解，目前全台各縣市的代理老師待遇為，幾乎都可領12個月全薪、3萬9千元，但獨有北市可敘薪。台北市教育局副局長陳素慧也坦言，北市提供代理教師的福利待遇全國最優，大學畢業起薪就有3.9萬元，還有寒暑假、可領12個月全薪，而且六都僅有北市讓代理教師可以比照正式教師敘薪及採計職前年資。

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