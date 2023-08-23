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下周開學沒導師！北市逾百校鬧代理教師荒　教育局：要有超鐘點準備

▲中小學下周開學，北市仍有逾百校找不齊代理教師。（圖／記者楊惠琪攝）

▲中小學下周開學，北市仍有逾百校找不齊代理教師。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國中小學下周三（8/30）開學，北市還有逾百所國中小學還找不齊代理教師，缺額至少數百名，從交通便捷的明星校區到山區學校全都缺，動輒10幾招還找不到人的學校比比皆是，眼看開學日將至，有學校班級導師欄位還寫著「待聘」，各校四處公告招考訊息，不但條件放寬到「大學畢業，無經驗可」，招考文宣更像賣屋廣告，只求有人來報考。北市教育局表示，已請學校老師要有超鐘點的心理準備。

根據「教育部全國高級中等以下學校教師選聘網」公告，台北市光是國小就有多達近70所學校仍在招募代理教師，連位處精華地段的敦化國小、金華國小、懷生國小等校也還找不齊師資，文山區力行國小甚至辦理第26次招考，還找不到代理的導師，而動輒10幾招的學校也比比皆是。

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台北市溪山實驗國小校長施春明表示，以往找不到代理教師幾乎是偏鄉學校的難題，今年在教育部主導下，各縣市大開正式教師職缺，全國共有6200個缺額，「很多考了20多年沒考上的，今年都考上了，幾乎只要有教師證就上」，所有流浪教師都「上岸」成功，導致原校的代理、代課老師大缺，而且又以雙北學校影響最劇烈。

新北市莒光國小校長林義祥表示，校內科任代理教師也是在開學前一周才找齊，目前還缺一名特教代理老師。他分析，今年正式教師缺額大增，連久久沒有開缺的花蓮縣也開了100個缺額、雲林縣也有50個，導致重榜者眾，而北部學校聯合教甄考得早，許多重榜生考量北部生活開銷較高，一旦家鄉學校也錄取，就會選擇返鄉任教，分發後又放棄的案例大增。

施春明說，學校原本要找4名正式老師，結果公告錄取報到後，這4名老師後來又陸續考取其他縣市學校「全都跑光光」，只好開代理教師缺，但已經第16招了，還是乏人問津。於是他在臉書、學校官網四處公告求才，甚至充當房仲，寫出「你想要一個離塵不離城的工作場所嗎」、「距離士林捷運15分鐘車程」、「城市中的森林，坐擁360度大自然景觀」的求才文案，猶如賣屋廣告。

▲北市溪山實驗國小招考代理教師。（圖／北市溪山實驗國小提供）

▲北市溪山實驗國小招考代理教師，求才文案猶如賣屋廣告。（圖／北市溪山實驗國小提供）

施春明進一步指出，通常報考第一次代理老師招考要有合格教師證，若沒人報考或錄取，就進行「二招」放寬到修完教育學程即可；如果再招不到就進入「三招」，資格就放寬到「只要大學畢業，無經驗可」，幾乎人人皆可報考。他坦言，這些沒有教師證、沒有經過實習，也欠缺教學經驗的代理教師進入校園，教育品質如何維持，相關教育主管機關應及早討論因應。

台北市教育局副局長陳素慧坦言，今年在各縣市廣開正式教師缺額後，北市學校面臨很多「考上又跑掉」的情況，只能鼓勵各校透過多元管道去找代理教師，教育局人事室將盡快調查目前各校的缺額情況，請校長盡快進行相關職務調度，同時也提醒學校老師「要有超鐘點的心理準備」。

陳素慧表示，北市提供代理教師的福利待遇全國最優，大學畢業起薪就有3.9萬元，還有寒暑假、可領12個月全薪，而且六都僅有北市讓代理教師可以比照正式教師敘薪及採計職前年資，歡迎踴躍報考。
 

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