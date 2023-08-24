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急徵代理教師「非本科系、無經驗可」　家長團體憂：開學混亂期

▲▼2月13日為111學年度第2學期開學日，台北市長蔣萬安特別到松山國民小學關心孩子上學情況並聆聽學生分享寒假自主學習成果。（圖／記者湯興漢攝）

▲開學倒數6天，全台許多學校師資還沒到位，急徵代理教師。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

「代理老師甄選，有免費雅房還包水電網路」、「想要體驗下班就看海的chill生活嗎」、「向山面海、景色宜人，可提供住宿（套房）」。開學倒數6天，全台各縣市還有許多學校師資還沒到位，四處可見各校代理教師招募廣告。有家長團體直言，急就章趕鴨子上架找人，很多都非本科系、沒經驗的新手教師，可以預見開學將會有一波混亂期。

教育部今年要求代理教師比例須低於8％，各縣市大開正式教師職缺，全國共有6200個缺額，數千名流浪教師都「上岸」成功，導致原校的代理、代課老師大缺，全台大鬧代理教師荒，其中又以雙北學校影響最劇烈。以台北市為例，目前約有百所國中小還沒找齊師資，許多學校連續10幾招還是找不到人。

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全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，眼看就要開學，現在還有很多學校導師「待聘」，超過5招以上的學校，幾乎都是非本科系的大學畢業生，沒有教學經驗，就算這周錄取，過幾天就要開學，要如何直接上場帶班或教學，教育品質堪慮，可以預料下周開學將會有一波混亂期，政府應正視這場國教危機。

花蓮縣資深國小教師唐宇新也說，當第一線充斥許多沒有教學經驗的代理教師，要如何帶班、面對家長，教育現場勢必混亂，呼籲政府正視師資人力培育問題，建立無教師證人力資料庫，培育非教育專業背景，但有熱忱的老師與大四生，累積足夠的人才資料庫。

中華民國中小學校長協會理事長張信務表示，今年代理教師荒，歷年最嚴重，開學不到一周，全台至少還有數百個缺額。他建議教育部放寬退休老師回校兼代課老師的鐘點上限，現行規定一周不得超過9節，換算下來每周薪水才兩千多，有些偏遠學校連交通費都不夠，誘因不足，導致退休教師回任意願不高。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，往年都是偏鄉缺代理教師，今年連雙北都缺了，北市雖然開出全年聘期、可以敘薪，「但月薪3.9萬要怎麼在台北市活下去？連餐飲業起薪都4萬了」，為什麼要投入聘期不穩定、工作挑戰性高、待遇也沒有比較好的教育工作。她建議雙北教育局應提高待遇，才能留住師資。

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