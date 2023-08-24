急徵代理教師「非本科系、無經驗可」　家長團體憂：開學混亂期

▲開學倒數6天，全台許多學校師資還沒到位，急徵代理教師。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

「代理老師甄選，有免費雅房還包水電網路」、「想要體驗下班就看海的chill生活嗎」、「向山面海、景色宜人，可提供住宿（套房）」。開學倒數6天，全台各縣市還有許多學校師資還沒到位，四處可見各校代理教師招募廣告。有家長團體直言，急就章趕鴨子上架找人，很多都非本科系、沒經驗的新手教師，可以預見開學將會有一波混亂期。

教育部今年要求代理教師比例須低於8％，各縣市大開正式教師職缺，全國共有6200個缺額，數千名流浪教師都「上岸」成功，導致原校的代理、代課老師大缺，全台大鬧代理教師荒，其中又以雙北學校影響最劇烈。以台北市為例，目前約有百所國中小還沒找齊師資，許多學校連續10幾招還是找不到人。

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全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，眼看就要開學，現在還有很多學校導師「待聘」，超過5招以上的學校，幾乎都是非本科系的大學畢業生，沒有教學經驗，就算這周錄取，過幾天就要開學，要如何直接上場帶班或教學，教育品質堪慮，可以預料下周開學將會有一波混亂期，政府應正視這場國教危機。

花蓮縣資深國小教師唐宇新也說，當第一線充斥許多沒有教學經驗的代理教師，要如何帶班、面對家長，教育現場勢必混亂，呼籲政府正視師資人力培育問題，建立無教師證人力資料庫，培育非教育專業背景，但有熱忱的老師與大四生，累積足夠的人才資料庫。

中華民國中小學校長協會理事長張信務表示，今年代理教師荒，歷年最嚴重，開學不到一周，全台至少還有數百個缺額。他建議教育部放寬退休老師回校兼代課老師的鐘點上限，現行規定一周不得超過9節，換算下來每周薪水才兩千多，有些偏遠學校連交通費都不夠，誘因不足，導致退休教師回任意願不高。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，往年都是偏鄉缺代理教師，今年連雙北都缺了，北市雖然開出全年聘期、可以敘薪，「但月薪3.9萬要怎麼在台北市活下去？連餐飲業起薪都4萬了」，為什麼要投入聘期不穩定、工作挑戰性高、待遇也沒有比較好的教育工作。她建議雙北教育局應提高待遇，才能留住師資。