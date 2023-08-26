雙北逾百校鬧代理教師荒　教團：領39K在台北怎麼活？

▲雙北有逾百所國中小仍有代理教師缺額。（示意圖／取自視覺中國）

記者楊惠琪、張乃文／台北報導

全國中小學下周三（8/30）開學，北市仍有逾百所國中小學還找不齊代理教師，缺額至少數百名，從交通便捷的明星校區到山區學校皆開缺。對此，全國代理暨代課教師產業工會則點出其中問題，以北市為例，雖然開出全年聘期、可以敘薪，「但月薪3.9萬要怎麼在台北市活下去？」建議雙北教育局應提高待遇，才能留住師資。

開學倒數，全台各縣市還有許多學校師資沒到位，四處可見各校代理教師招募廣告，據了解，不少是急尋非本科系、沒經驗的新手教師，可以預見開學將會有一波混亂期。中華民國中小學校長協會理事長張信務指出，今年代理教師荒，歷年最嚴重，開學不到一周，全台至少還有數百個缺額。

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張信務認為，教育部應放寬退休老師回校兼代課老師的鐘點上限，現行規定一周不得超過9節，換算下來每周薪水才兩千多，有些偏遠學校連交通費都不夠，誘因不足，導致退休教師回任意願不高。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙則說，往年都是偏鄉缺代理教師，今年連雙北都缺了，北市雖然開出全年聘期、可以敘薪，「但月薪3.9萬要怎麼在台北市活下去？連餐飲業起薪都4萬了」，為什麼要投入聘期不穩定、工作挑戰性高、待遇也沒有比較好的教育工作。她建議雙北教育局應提高待遇，才能留住師資。

據了解，全台各縣市幾乎都是可領12個月全薪、3萬9千元的基本薪資，但獨有北市可敘薪，也讓外界不解，可敘薪還無法吸引到代理教師的原因，確實有待檢討。

台北市教育局副局長陳素慧坦言，今年在各縣市廣開正式教師缺額後，北市學校面臨很多「考上又跑掉」的情況，只能鼓勵各校透過多元管道去找代理教師，教育局人事室將盡快調查目前各校的缺額情況，請校長盡快進行相關職務調度，同時也提醒學校老師「要有超鐘點的心理準備」。

陳素慧表示，北市提供代理教師的福利待遇全國最優，大學畢業起薪就有3.9萬元，還有寒暑假、可領12個月全薪，而且六都僅有北市讓代理教師可以比照正式教師敘薪及採計職前年資，歡迎踴躍報考。