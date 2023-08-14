柯文哲被爆見海線大金主　邱顯智批以黑養白：為了快都學壞

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇日前在臉書公開民眾黨總統參選人柯文哲與嘉義「海線大老」林水樹的合照。時代力量立委邱顯智表示，林水樹曾被媒體稱為縱貫線黑道教父，是泛藍陣營嘉義海區的大金主，「選舉需要錢，募款很辛苦，但你用了什麼樣的資源，就代表你認同什麼樣的價值」，過去民進黨學習國民黨，現在民眾黨學習國、民兩黨，「柯文哲主席，這樣真的比較好嗎？真的能超越藍綠嗎？」

▲四叉貓公布柯文哲與林水樹同框的照片。（圖／翻攝自Facebook／四叉貓劉宇）

「最近我的故鄉嘉義aka亞太地下金融中心又登上新聞版面了。」邱顯智13日在臉書發文表示，林水樹曾被媒體稱為縱貫線黑道教父，有偽造文書向農會超貸等多項前科，「與嘉義『蕭家班』蕭登獅、陳盈助、台中顏清標等人，被稱為職棒簽賭案的幕後要角」，去年第一高票當選縣議員的雨刷蔡政宜是林的遠房親戚，蔡與前台南縣議長吳健保合作，也是由林牽線。

邱顯智指出，林水樹是泛藍陣營嘉義海區的大金主，家族掌控東石政壇，女兒林佳瑩曾連任兩屆東石鄉長，後來交棒給姪兒林俊雄，「這種有錢、有人、有勢的超級大咖，向來是藍綠政客的最愛」，前總統馬英九、行政院副院長鄭文燦都曾被暗指與博弈教父陳盈助會面或接受招待，沒想到這次輪到柯文哲，柯在平安宴見到林水樹，雖然民眾黨說柯只是去了解民情、爭取支持，不是什麼私相授受的密會，但這種說法跟過去藍綠兩黨的說詞何其相似。

「選舉需要錢，募款很辛苦，但你用了什麼樣的資源，就代表你認同什麼樣的價值。」邱顯智強調，黑道大咖的資源是靠暴力、陷阱、誘騙累積起來的，民主政治的運行則是靠溝通、爭辯、說服，「為了快，都學壞。這是每個走捷徑的政治創業，最終複製了對手模式的故事。」過去民進黨學習國民黨，現在民眾黨學習國、民兩黨，從以黑養藍、以黑養綠到以黑養白，變的是政治人物的旗幟顏色，不變的是黑金控制政治的基礎結構，「柯文哲主席，這樣真的比較好嗎？真的能超越藍綠嗎？」

針對四叉貓與邱顯智的說法，柯文哲目前尚未親自給出回應，在最新一篇臉書文章中，柯僅直指國民兩黨議員張冠李戴，他在擔任台北市長期間沒有挪用教育基金及捷運重置基金，「再怎麼想贏，也不能顛倒是非」。

▼邱顯智臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）