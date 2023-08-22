黨部變堂口？他曝民眾黨雲林黨部染黑　執行長曾涉暴力討債

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量立委邱顯智21日踢爆，民眾黨雲林縣黨部、議員多人涉有前科，包含傷害、家暴、恐嚇等，且雲林縣黨部執行長王新堯曾違反律師法、犯下強盜、暴力討債等，邱顯智批評，這是把黨部當成黑道堂口在經營嗎？這是什麼新政治？

邱顯智指出，王新堯2007年，曾涉嫌強盜、暴力討債，當時警方指出，「王新堯以企業管理公司、代書事務所等名義，吸收許多青少年加入，除了持槍暴力討債外，今年起還在雲林縣各地持刀槍搶奪電子遊藝場、民宅賭場及一般民宅。 」、「此集團組織龐大、分工細密，每次犯案前都會先派人竊車、勘查作案地點，為逃避警方查緝，作案時，成員均以無線電聯繫，作案後即將贓車丟棄或燒毀。 」

邱顯智指出，王新堯2022年曾經代表民眾黨參選雲林縣議員。而新堯不是律師，卻擔任「唯權聯合法律事務所召集人」、「眾信法律事務所執行長」，旗下工作人員在臉書上招攬法律諮詢、律師業務等，涉嫌違反律師法129條「無律師證書，意圖營利，設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務者，處一年以下有期徒刑，得併科新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰金。」

邱顯智表示，到目前為止，民眾黨雲林縣黨部已經有多人涉嫌各項犯罪，包含：

雲林縣黨部執行長王新堯：涉嫌違反律師法、強盜、暴力討債。

雲林縣議員陳乙辰：共同犯恐嚇危害安全罪，有期徒刑三個月。

雲林縣黨部北港區主任李順晟：持鋁棒打人，共同犯傷害罪，有期徒刑五個月。

雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉：因家暴遭核發保護令，禁止騷擾、跟蹤當事人。

對於民眾黨雲林縣黨部多人涉有前科，邱顯智批評，這是把黨部當成黑道堂口在經營嗎？這是什麼新政治？

