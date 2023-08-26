藝術介入空間！「石共生」創作對比歷史建築　花蓮老宅新生

▲「石共生」藝術作品設置基地的建物是民國60年12月底實施都市計畫前的既有建築。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府文化局25日舉辦「復興街55號 X Hualien gallery 公共藝術設置亮點計畫」揭幕茶會，縣長徐榛蔚偕文化局長吳勁毅並邀請知名藝術家陳普親自出席為老宅創作公共藝術作品「石共生」獻上祝福，透過公共藝術作品的豐富內涵，加深大眾對花蓮文化多樣性的深刻記憶。

復興街55號舊國防部後備指揮部軍官宿舍，去年四月產權移撥文化局後即打造在地文化創意發展的重要基地，轉角的公共藝術由內而外的光線溫暖每個人的心，這就是藝術使人感動並渲染的力量。

▲知名藝術家陳普為老宅創作公共藝術作品「石共生」。

公共藝術作品「石共生」設置於花蓮市復興街55號，作品基地的建物是民國60年12月底實施都市計畫前的既有建築，110年由國防部移交至本縣文化局，用以作為未來花蓮市中心之藝文展演及文創推廣的新興藝文基地。自文化局接手後，隨即進行結構修復及整建工程，另一方面，邀請知名藝術家陳普為老宅創作公共藝術作品「石共生」，不僅是為這件以3D列印、與植栽共生的公共藝術作品，也為即將迎來藝文新生命的復興街55號，揭開精彩序幕。

「石共生」創作者陳普，擅長以多維度的角度觀察場域、介入場域，以融合有機的跨域虛實體驗，創作與環境共生的空間裝置及公共藝術作品。「石共生」的創作概念，乃聚焦於花蓮的自然有機、礦脈石材意象以及老宅新生等元素，從文化出發，以有機的意象呈現，透過有機的變化，來隱喻老宅不同時期的演變。

▲藉由藝術介入空間的策略，亮點化空間的場域特質。

作品運用3D列印出自然有機型態的雕塑，雕塑的孔洞亦作為提供植物生長的空間。當植物融入作品也融入建築時，三者便形成「有機的自然」、「老宅的文化」、「豐沛的藝術能量」共生的聚合體。有機型態的雕塑不僅象徵著老屋的重生，也帶出藝術文化在花蓮蓬勃發展的意象。

陳普表示，採用疊石的型態、卵石的造形，傳遞出花蓮在硬的石頭中衍生出豐富的文化景觀。在雕塑中種植植物，讓植物與雕塑共生，雕塑又與老屋共生，形成完整的藝術生態系，透過自然植栽與藝術交互共融，結合老宅與在地文化，形成豐富的視覺體驗。這件作品傳遞出復興街55號可以像是海浪、一個場域，許多的事物在這裡生長、形塑出各自的樣貌，而藝術在這裡種下了根，長出了花蓮的樣態。

▲花蓮縣長與「石共生」藝術創作者陳普合影。

「公共藝術設置亮點計畫」乃花蓮縣政府為擘劃未來縣境的公共藝術藍圖，由花蓮縣文化局逐年規劃，運用花蓮縣公共藝術專戶經費辦理的年度計劃。透過一步一步地於縣境公共空間中較少見到公共藝術的地區，或者適宜做為示範亮點的場域，辦理公共藝術作品設置；以點的方式、逐年厚植，以期將公共藝術作品擴張至縣境中、南區，達到面的串聯。

「復興街55號 X Hualien gallery 公共藝術設置亮點計畫」的核心，不僅藉由藝術介入空間的策略，亮點化空間的場域特質，更期待透過公共藝術作品的豐富內涵，加深大眾對花蓮文化多樣性的深刻記憶，並以此作為開端，進一步串聯檢察長宿舍、美崙溪日式宿舍群、中廣花蓮電台及鐵道1、2館等文化場域，落實花蓮「慢．精品」的文化治理方針。