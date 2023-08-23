世新大學新生搶先報到！　校園實境解謎闖關認識入學生活

▲ 世新大學為新生舉辦熟悉校園生活的「我世新生代」活動。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

來到暑假尾聲，為協助準大學生熟悉截然不同的校園生活，世新大學今（23）日起連續三天舉辦「我世新生代」營隊，今年大量融入科技與實境體驗的元素，使用LINE@機器人、RPG角色，讓新生在遊戲中了解世新特色與系級亮點，三天活動逾800人報名，搶先開啟熱鬧的大學旅程。

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▲ 世新新生直接拿著手機闖關、熟悉校園環境，展現世新虛實整合強項。

進入大學是人生一大轉捩點，新生營除了由系上師長、學長姐帶領新生認識世新，也結合了團隊互動、科技文字雲，為各系學生創造有趣的破冰遊戲，認識更多好朋友。世新大學校長陳清河表示，從高中進入大學，學習方法將大幅轉變，主動學習、自我管理與獨立思辨的能力，缺一不可，期許大家努力培養與面對新生活。身為世新校友的他也打趣說道，「我是老生代，是大家的學長，歡迎各位來到世新大學的大家庭！」給予準世新人滿滿的勉勵及祝福。

▲ 世新大學新生與創辦人成舍我銅像合影。

「我世新生代」營隊整合全校資源，規劃了一系列活動與社團表演，為即將展開的大學旅程揭開序幕。除了各學系為新生們介紹系所展望、特色課程及畢業展演成果外，今年最特別的是設計了「新鮮人冒險指南」，為傳統的大地遊戲增添了科技感與趣味性。

世新大學學務長胡全威表示，這次用LINE@實境解謎的方式，新生們可以直接拿著手機闖關、熟悉校園環境，展現了世新「虛實整合」的強項，也幫助新生跟更多不認識的人交流，成為將來在大學生活的好夥伴。他也特別感謝學長姐輔導員的帶領，讓新生很快地融入陌生環境，也玩得很開心，「他們的功勞非常大」。

▲ 「我世新生代」營隊3天逾800人報名，搶先開啟熱鬧的大學旅程。

特別想提早來到世新校園的廣電系電視組康同學分享，班上同學先前都在網路上交流，都說想先來「我世新生代」認識其他人，覺得活動很好玩，可以很快認識系上、及外系同學。先前都在大陸生活的廣電系廣播組劉同學說，剛好這個月回到台灣，所以接連參加了系上迎新茶會跟新生活動，藉此機會了解台灣的學習環境，也感受到世新自由的校風、同學們勇於表現自己的氛圍。

新聞系賴同學特別喜歡活動開幕影片，世新校長、副校長與一級主管們粉墨登場，加上視覺特效與音效配合，覺得親切又帥氣。數媒系王同學分享，藉由活動能提早接軌大學生活，以免開學了還對學校不熟悉，而且整個活動流程順暢，讓大家都能自然交流。





▲ 世新大學校長陳清河給校園新生滿滿的勉勵及祝福。（圖／世新大學提供）