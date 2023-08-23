林田山原子炭工廠再現風華！　蛻變新風貌見證林業珍貴歷史

▲參與貴賓共同剪綵，宣示原子炭工廠正式啟用，見證林業珍貴歷史風華再現。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林田山林業文化園區內的重要文化資產「原子炭工廠」，經林業及自然保育署花蓮分署近3年的精心規劃、修復和策展，22日上午舉行啟用慶典，透過草地音樂演出、林田山紀錄片欣賞、手作市集和機甲昆蟲闖關遊戲等活動，展現園區蛻變後新風貌。

▲展場分四個展區，透過文物展示、影像呈現和互動式設計讓參觀民眾了解花蓮的林業文化資產。

開幕由「根Biyax 樂舞團」帶來太魯閣族舞蹈揭開序幕，湯姆&李幸、黃瑋傑、馬詠恩以及曾入圍第33屆金曲獎最佳原住民語歌手獎阿美族歌手舞思愛等帶來精彩表演。隨後由林業保育署長林華慶、花蓮分署長黃群策、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處處長郭振陵、十彥建築事務所建築師陳彥伶及環藝工程顧問公司景觀師潘一如共同剪綵，宣示原子炭工廠正式啟用，見證林業珍貴歷史風華再現。

▲參觀原子碳製造過程。

林業及自然保育署長林華慶表示，在行政院2020年政府重大公共建設支持下，推動「林業文化資源保存與整體再發展中長程計畫（第一期）2021-1」2024年」，花蓮分署積極展開相關修復工程。從加藤機關車修復、林業文物展示館佈展更新，到原子炭工廠修復和相關景觀工程，皆是重要里程碑。這系列修復工作不僅是對林業文化的珍視，更融合創意再利用，讓民眾在這片充滿歷史底蘊的土地上，感受到新時代活力。

啟用活動亮點是位於原子炭工廠周邊的景觀工程，透過藝術家巧手，將昔日林業機具拆解再重新組合，化身為巨大昆蟲，機甲昆蟲闖關遊戲更增添活動趣味性，讓大小朋友在遊戲中獲得樂趣，讚嘆這些巨大機甲昆蟲宛如變形金剛般震撼。

▲導覽人員現場解說。

活動還加入歌舞表演、電影放映、特色市集等多項元素，吸引民眾參與。神秘彩蛋禮為活動增添喜慶，讓大家在炎炎夏日中共同分享啟用喜悅。

詳細園區參觀資訊，可上林業暨自然保育署花蓮分署官網 (https://hualien.forest.gov.tw) 或林田山林業文化園區臉書粉絲專頁 (https://www.facebook.com/ilovemorisaka/?locale=zh_TW) 查詢。