江西農大更名「共產主義勞動大學」引熱議　校方：只是恢復歷史原貌

▲江西農業大學將老校門恢復成「共產主義勞動大學」歷史原貌。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西農業大學近日傳出老校門施工時，將校門上的校名「江西農業大學」更換回「共產主義勞動大學」，消息一出，立即引起外界熱議。對此，校方人員表示，「老校門一直存在，現在只是恢復歷史原貌，希望外界不要過度解讀。」

《澎湃新聞》報導，8月23日下午，江西農業大學黨委相關部門負責人表示，「江西農業大學更名」系誤讀，網傳圖片上的建築是學校在「共大」時期的老校門，「今年暑假期間，學校將該建築恢復了歷史原貌，作為校內的一處歷史文化景觀。」

江西農業大學位於南昌市，前身最早為1940年創辦的國立中正大學，1949年時更名為南昌大學。直至1958年創辦江西共產主義勞動大學總校，1968年更名為江西共產主義勞動大學，1969年江西農學院和江西共產主義勞動大學合併，1980年11月最終更名為江西農業大學。

根據該校官網顯示，江西農業大學是一所以農為優勢、以生物技術為特色、多學科協調發展的有特色高水平農業大學。具有博士學位授予權，是大陸首批具有學士學位、碩士學位授予權單位之一，也是江西省最早開展研究生教育的高校。