「乳肉國小」萬人朝聖！校友滿頭問號：這我母校？　真實校名曝

▲台中乳肉國小爆紅。（圖／翻攝臉書／葉曉梅私房小吃）



記者柯振中／綜合報導

台中竟然有「乳肉國小」？一名女子近日在網路上分享照片，她看見台中西屯某國小的名字招牌，無論怎麼看，都覺得是「乳肉國小」，離奇的照片在網路上曝光，瞬間引發討論，而後來經過找尋，這所「乳肉國小」也真的找出來了。

這名女子在臉書社團「葉曉梅私房小吃」分享照片，這間國小位在台中市西屯區，不過因為寫有校名的字體十分奇特，因此無論從哪個角度看，都像是寫著「乳肉國小」，令人摸不著頭腦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼台中乳肉國小爆紅。（圖／翻攝臉書／葉曉梅私房小吃）



貼文發布後超過1.1萬人按讚，不少網友瞬間笑了出來，在底下留言直喊，「我的母校，我怎看不出來」、「我上次經過也是跟我老公說：這間國小名字好酷：乳肉國小耶」、「所以它是什麼國小啊～好奇，因為真的看起來是乳肉」、「到底是哪種字體？」

▼事實上，這間國小的名字為永安國小，只是因為隸書字體的關係，看起才來像「乳肉國小」。（圖／翻攝Google地圖）



後來經過找尋，原來這間「乳肉國小」的真實校址、校名，是位在台中西屯的永安國小，只不過因為外部的校名字體採用隸書，所以看起來才會像「乳肉國小」。

由於照片在網路上爆紅、引發討論，永安國小的學務主任朱秘誼也出面表示，是因為校內推行書法教育，字體採用隸書體，所以才會出現這種誤會，成為「乳肉國小」，接下來不會將字體換回，想透過這種方式，讓大家認識書法的美。