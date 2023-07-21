北市店家「休息公告」書法字美爆！1.7萬人瘋朝聖　老闆本業曝光

▲店家的書法字太美，引起1.7萬人朝聖。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

通常店家沒有固定公休時間的話，打算休息時都會貼上公告。不過，近日台北市一名男子路過某間店家時，看見了店家的公休告示，瞬間感到十分驚豔，開口稱讚「書法字最美的休息公告」，照片曝光後立即收到將近2萬個讚，店家的地點也立即被搜出。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，他路過某間店家時，看見了關閉的鐵門上方貼了一張公告，看了一下以後瞬間被吸引，也不禁誇口稱讚，這是全台灣書法字最美的休息公告。

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從照片中可以看見，老闆貼出了「炎夏出遊休息，7／25正常營業。宋記敬啟」的公告，工整又乾淨的書法字寫在紅色的紙張上，令人十分好奇老闆究竟練了多久。

▼事實上，先前就有不少人拍過店家所張貼的書法字公告。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



照片引發熱烈討論，貼文也收到了1.7萬網友按讚，不少人留言笑稱，「客人：老闆來一份。老闆：要加辣嗎？客人：不是！我要一份你的公告」、「現代人普遍不寫字，字寫得漂亮仍然受歡迎」、「好看，會寫毛筆字的愈來愈少，寫好看的更是稀缺」、「應該是賣春聯老闆寫的字。」

事實上，這間店家並非專職賣春聯，而是一間位在信義區虎林街的甜不辣店，且老闆以前就相當喜愛寫書法，就連疫情期間也有寫下恢復營業的公告，當時的公告內容曝光後，更讓人直喊「超美的，想追老闆的書法字粉專」。