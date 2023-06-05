中正大學女校友控性騷！曝副教授做這些事　求助女教授竟被補刀

▲國立中正大學 。（圖／記者翁伊森攝）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

國立中正大學1名畢業女校友昨(4)日在臉書社團「中正大學全校版」PO文指控，在擔任系上副教授助理期間，遭刻意鬆開泳衣上衣再重綁、抽筋時按摩到大腿根部以下，甚至告白「要不要跟我重新開始」。校方回應，已依性平法通報完成，依法調查處理。

女子文中提及，2022年7、8月她曾是該教授的助理以及其孩子的家教、陪玩保母，期間卻經常受到騷擾，當她再也受不了，向另名女教授進行約談，對方卻說「儘管我是女生，還是覺得妳身材很好」、「妳這樣我身為女生都覺得心動了，更何況朝夕相處的男生呢？」認為男教授僅是普通的追求，要走性平證據根本不夠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全文曝光後引發網路一片罵聲，中正大學回應，第一時間獲報後已依據性平法通報完成，後續將依法調查處理。

校友指控遭副教授騷擾全文如下：

大家好，我是中正大學110級哲學系雙主修財經法律學系畢業的校友。

在下文中，我將陳述我於去年七、八月間，擔任「法學院某副教授」助理以及其孩子國英數游泳家教、陪玩保母等期間發生之事實。因為事件的錯綜複雜以及數種模糊不清的舉動，我僅陳述幾個重大且相對客觀、易懂又有人證、文字、監視器、錄音等證據能佐證之事件陳述，並以列點的方式呈現。

ㄧ、在我於教授游泳課做操時，由於我的泳裝是兩件分離後綁帶式，老師「每次」都以怕我的綁帶會鬆掉為由，將我原本的綁帶拆開再重綁，即便我數次都強調「我綁的很緊了」、「我打了兩個或三個結了」、「我有請我室友幫我綁了」，老師依然每次都會親自用他的雙手，把我泳衣上衣的綁帶鬆開，再重綁。不管它有多難解開。

二、一樣在教授游泳課時，有堂課我四度抽筋，每次老師都會跑過來幫我「從腳底板按摩到大腿根部以下」，我數次拒絕無果，中間甚至救生員前來打斷，表示能提供專業的協助，老師徑直將其驅趕並表示不需要。嗣後，任何想跟我說話的救生員皆會被老師驅趕。

三、有次我告知老師我右手拇指處的韌帶因打籃球受傷復健過，他徑直將我的手拿起並搓揉，問說「是這裡嗎？」，我抽回，他又再次拿起，變本加厲的搓揉。

四、2022年8月9日，我回台南，老師忽然傳簡訊請我回家之後方便說話時告知他。我照做。他請我開視訊，自己則沒有開，他請我確認家中無人會聽到我們的談話內容，把房門關上，並且要求我把角度喬好，不要照到我的貓，他要看我的表情。我照做。

老師說：「妳現在要做一個會對妳人生造成非常重大影響的決定，可能會影響妳之後的人生，甚至更久遠。錢的事情妳不要煩惱，也不用擔心房租，貓咪有沒有人照顧也不用擔心，妳只要聽從妳自己的心，我要說的就是，妳要不要跟我？」我說：「老師，抱歉我不太清楚你的意思，是指跟你一起工作嗎？」老師說：「你一定要我講得那麼白嗎？就是跟我，重新開始，再出發。」

我忘記確切我詢問了幾次「跟我」到底是什麼意思，老師又隱晦的解釋了幾次。但是那天因為我的耳機沒電，我是以擴音的形式在進行這場視訊，方巧我母親路過房門，她聽到了，隨即開門並且與老師表明身分，出言制止。

五、由於當時我是陽明交通大學sos課程的助教，時逢期末考，老師便以此為由，請我和他以及其孩子一同去新竹出差，隔天還能去六福村玩，隨後老師表示：「我就訂一間房，兩張大床，我們一個人和一個孩子睡，或者他們兩個都會想跟你睡。」

六、任職期間老師的種種行為，造成我的壓力以及察覺不對勁，於是我在學長的推薦下，選擇了與另名女教授進行約談。我們談了很久，我沒有很記得全部的內容，但我記得當天我穿了一件gu買的男版短袖襯衫，裡面穿一件短版的bra top，以及落地西裝長褲，帶口罩。

我記得一些對話，教授說：「光遠遠看到妳這樣的穿著，儘管我是女生，還是覺得妳身材很好。」「就算妳戴口罩我也覺得妳的眼睛是很漂亮的。」「妳這樣我身為女生都覺得心動了，更何況朝夕相處的男生呢？」爾後教授表明，她認為老師這些行為是「男生追求女生」的行為，她看得出來老師似乎很喜歡我，但是要走性平？證據似乎不夠。

謝謝看到這裡的人，會選擇以實名的方式發文在中正大學全校版，是因為我認為實名之方式可以增加閱聽者對事件真實性的認同。並且我記得這學期謝老師分別開了刑法總則、刑法分則、以及刑事訴訟法等課程。以上人、事、時、地、物、皆發生在中正大學，並與中正大學有關，故選擇在此陳述這些事實，希望未來任何學弟妹在選擇當謝老師課程代表、助理，或者指導教授前，能知悉曾有此種事情曾發生，再做出選擇。

言論自由，相對的，我也會為我的言論負責。