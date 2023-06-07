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中正大學校友控教授性騷　謝師駁「有心人傳播不實言論」將提告

▲▼中正大學校門圖 。（圖／記者翁伊森攝）

▲中正大學傳出教師騷擾女校友事件 。（圖／記者翁伊森攝）

記者許敏溶／台北報導

中正大學一名女校友日前在臉書指控，曾遭該校副教授謝國欣性騷擾，包括游泳時要幫她綁游泳綁帶，抽筋時幫忙按摩卻按到大腿根部，謝師今（7日）具名發出聲明，反駁網路傳播都是不實言論，指相關言論扭曲事實、斷章取義，皆屬錯誤不實指控與描述，將透過法律及相關途徑維護名譽，也籲請新聞媒體、網路平台與網友，勿淪為惡意散布虛假與錯誤訊息工具。

近期國內性騷擾案頻傳，掀起「MeToo」風潮，一名中正大學女校友本月4日在個人臉書指控，在擔任中正法學院副教授謝國欣助理時，以其孩子的國英數游泳家教期間，由於穿著兩件分離後綁帶式泳裝，謝師都以怕她的綁帶會鬆掉為由，將她原本綁帶拆開再重綁。

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另該名女性也指控謝師，有次在教授孩子游泳課期間，共有四次抽筋，謝師跑過來幫她按摩，且從腳底板按摩到大腿根部以下，她數次拒絕無果，中間甚至救生員前來提供協助，但謝師逕自將救生員驅趕並表示不需要。

中正大學日前也對外表示，此事已依據性平法完成通報，將依法調查處理。

▲▼中正大學女校友出面指控謝師性騷擾，謝師今天發出聲明反駁。（圖／記者許敏溶攝）

▲中正大學女校友指控遭到副教授謝國欣性騷擾，謝師今天發出聲明反駁。（圖／記者許敏溶翻攝）

不過，當事人謝國欣今天主動發出聲明稿，反駁該女指控，指有心人士在網路傳播關於本人不實言論，在此嚴正聲明該等言論扭曲事實、斷章取義，皆屬錯誤不實指控與描述，毀損本人名譽至極，並對學校清譽及家人生活造成嚴重影響與困擾，深感痛心。

謝國欣在聲明中表示，已持續蒐集證據，將透過法律及相關途徑維護名譽，追究任何不法行為人法律責任，絕不寬貸，並呼籲造謠者自重，應正視聽，勿繼續以不實事實詆毀本人清譽，並籲請新聞媒體、網路平台與網友遵守法律、傳播倫理與網路使用規範，切勿輕信或散布他人對本人不實指控。

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