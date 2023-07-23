書寫千年文字之美！花蓮蘭亭大會登場　900名書法好手比字美

▲花蓮蘭亭大會全國賽在花蓮縣立體育館盛大舉行。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮蘭亭大會全國賽22日在花蓮縣立體育館盛大舉行，約有近900位來自全國各地與海外台商學校的書寫好手報名，花蓮縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁皆到場勉勵學子，邀請全國群賢少長齊聚花蓮寫字、切磋，透過賽事舉辦與推廣，讓中華文化持續傳承。

縣長徐榛蔚表示，在書法過程中學習《大學》之道：「定、靜、安、慮、得」，每一次書寫中將心靜起來，才能讓五感與思考更加開闊，尤其3C氾濫後，從小接觸電子產品導致學習力與專注力不斷降低，花蓮縣政府從106年開始推動硬體字書法比賽，除了推廣書寫藝術的文化傳承外，希望孩子在每一天的作業書寫中，也能把心安定下來，學習與自己對話並啟發智慧，達到更高的境界。

▲近900位來自全國各地與海外台商學校的書寫好手報名。



立法委員傅崐萁表示，蘭亭大會全國賽不只是中華文化藝術的傳承，希望花蓮學子能放下3C產品，體驗書寫的美好，心靜下來才能使視野和智慧更加增長，更能推廣花蓮好山好水的家鄉之美。

▲競賽組別分為硬筆類及毛筆類，組別共 分5 組，各類組別分別競賽。

本屆競賽組別分為硬筆類及毛筆類，組別為國小中年級組、國小高年級組、國中組、高中職組及社會組，共 5 組，各類組別分別競賽。比賽採現場書寫方式辦理，硬筆類 20 分鐘、毛筆類 70 分鐘。各組錄取第一名1位、第二名2位、第三名3位、優選3位每位得獎者頒發獎狀及獎金。為感謝指導老師辛勞，本年度特別增加各類學生組得獎者指導老師獎狀及獎金！

「蘭亭」二字典出東晉書聖王羲之的〈蘭亭集序〉，取其文人雅士共聚一堂，以字會友之意，邀請全國群賢少長齊聚花蓮寫字、切磋。大會精神在於傳承書法藝術、推廣書寫美學，鼓勵學生及社會人士都能寫出一手好字。字是基礎功，不僅與課業學習、美學有關，也與品格的養成有莫大的關係，透過靜心書寫，學習漢字的結構協調勻稱，在把字寫好的養成過程中，更能培養專注力與耐力，現代人多使用電腦打字，藉由蘭亭大會的辦理，讓寫字從根基做起，鼓勵大家專注在寫字的時間裡，一筆一劃寫出自己的美感。