幼兒園保全「隸書」粉筆字書寫工整　「放假通知」如電腦字驚呆家長

記者魏有德／綜合報導

湖北孝感一名任職於幼兒園的保全大哥27日在學校放假前，用粉筆在黑板上寫下「放假通知」，只見他使用「隸書體」，字跡不僅工整流暢，筆觸還蒼勁有力，宛如一名書法家，也像是電腦文書處理中可選的字體一般，讓學校老師及準備接送小孩的家長看傻了眼。

▲幼兒園保全秀出「隸書體」粉筆字驚呆眾人。（圖／翻攝微博，下同）

根據網傳影片顯示，這名保全人員坐在椅子上，專心的在黑板上用「隸書體」書寫著暑期「放假通知」，內容寫著，各位家長，根據教育局放假安排，我園訂於2023年6月28日正式放暑假，真誠的感謝家長對我園的支持與配合........。

這名保全人員寫的板書字體工整，仿佛是用毛筆寫的一樣，通知最後還寫上，祝家長、小朋友們度過安全健康快樂的假期，令人震撼的字體加上溫馨的祝福語，讓人看得心頭一暖。

據了解，這名保全人員姓付，已經65歲，年輕時曾是一名電焊工，但從小酷愛寫字，因此擁有令人稱羨的寫字能力，他在這間幼兒園任職已將近15年，每逢節假日都會請他負責在黑板上寫下「放假通知」。

付姓保全曾提到，基本上每週六日需要通知的時候，都會由他來負責書寫，常有家長問起，「這字是誰寫的？彷彿像電腦打出來的一樣。」他還謙虛的表示，「其實，對我來說，自己覺得真的沒有寫得很好。」