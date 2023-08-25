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研究：中國突然結束清零政策　「近200萬人」超額死亡

▲▼ 中國疫情／北京一家診所人滿為患。（圖／路透）

▲ 中國疫情期間，北京一間診所人滿為患。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國研究指出，中國突然結束嚴格的清零政策後，在接下來2個月裡，可能導致近200萬人超額死亡（excess deaths）。這篇論文24日被發表在《美國醫學會雜誌》（JAMA），中國國家衛健委則尚未回應媒體的評論要求。

這份研究是華盛頓州「福瑞德哈金森腫瘤研究中心」（Fred Hutchinson Cancer Center）所做，這是一間接受美國聯邦政府資助的癌症研究機構。而超額死亡指的是，一段時間內實際死亡數與預期死亡數的差額。

科學家試圖了解與清零政策相關的超額死亡，針對中國大學公布的死亡率數據樣本，以及百度公開資訊進行數據分析後得出上述結果。

他們估計，2022年12月至2023年1月期間，中國30歲以上族群中，因為各種原因導致的超額死亡人數高達187萬。而且除了西藏地區以外，此情況普遍發生在所有中國省份。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海封城景象。（圖／路透）

去年12月，中國宣布結束長達3年的清零政策，包括大規模檢測及嚴格且持續的隔離封鎖，此舉導致死亡及住院率激增，但外界認為大部分都沒有通報。今年1月，北京公布數據指出，當月約6萬人罹患新冠後在醫院死亡。世界衛生組織（WHO）估算，中國共計12萬1628人死於新冠肺炎，而全球總死亡數將近700萬。

「福瑞德哈金森腫瘤研究中心」科學家指出，他們估算的超額死亡遠遠超過中國官方數據，這次研究結果對於「理解新冠肺炎在人群中突然傳播，可能如何影響人群死亡率」而言非常重要。

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