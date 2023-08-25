竹市府員工家庭日登場　高虹安與百位親子同樂

▲新竹市政府今(25)日舉辦「親子同樂、幸福時光」員工家庭親子日。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推動員工工作與生活平衡，建立友善家庭之職場環境，新竹市政府今(25)日舉辦「親子同樂、幸福時光」員工家庭親子日，鼓勵員工帶著孩子來上班，特別安排氣球大師帶來精采氣球魔術秀。新竹市長高虹安也撥空到會場與親子互動合影，市府發言人徐千晴亦化身小天使發送氣球，現場歡笑聲不斷，參與人數約120人、共30組家庭，活動深受同仁肯定，也為親子留下美好回憶。

高虹安表示，身為市府的大家長，感念同仁們平日公務繁忙，平日晚上、假日加班，犧牲與家人共處的時光，為了市民福祉及市府團隊而努力，盼透過舉辦員工家庭日，增進員工與子女、家庭間之情感交流，也讓孩子了解到爸媽平日上班的環境；今日下午還有消防員體驗活動，期待小朋友們今日都能夠收穫滿滿，也讓孩童對救災知識有更進一步的認識。

市府吳姓女員工今日帶著丈夫與3位孩子一同參與，其中一對為雙胞胎，她說，這是她來到市府的第一年，很開心市府能夠舉辦員工親子日活動，並感謝丈夫也特別請假陪她一起參加，讓家人了解自己平日上班環境，體會工作辛勞並給予支持，同時還可促進家庭和諧、增進親子關係，希望未來持續辦理。

人事處長陳建宏表示，竹市府員工家庭日活動為近10年來第一次辦理，上午安排氣球魔術表演，邀請氣球大師現場折造型氣球；中午用餐時間也提供親子電影觀賞；下午則安排半日小小消防員體驗，讓孩童體驗消防水帶射水、二索橫渡、地震模擬、煙流模型實驗及搜救犬展演等，除了滿足大小朋友對消防員工作的好奇心，也藉由活動讓大家增進消防常識，達到寓教於樂之作用。