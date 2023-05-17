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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安就任5個月首赴議會報告！時力肯定...綠批角色錯亂像立委

▲高虹安。（圖／新竹市政府提供）

▲高虹安今日首次前往議會進行施政報告。（圖／新竹市政府提供）
記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安市今（17）日首度赴市議會，進行第11屆第1次定期會施政報告，以「新竹UPgrade、風頂世界」的城市願景，向議會報告上任5個月以來的施政成果及政策作為。

高虹安市長分別就生育、就業、交通、居住、長者照護等問題提出施政措施，包含推動「0-6歲市府養」計畫，如「祝你好孕凍卵補助」、「好孕專車免排富福利升級」、「臨托延長夜間假日」、「托育補助加碼」、「改善學區劃分推動就近入學」、「建置智慧校園推動數位教學」、「辦理校地校舍新建工程」等等。

為振興在地產業與經濟發展，包含加速推動果菜批發市場遷建計畫、推動舊城再生；交通部分專案討論交通瓶頸問題，紓解園區路廊交通困境、檢討易肇事路口，將優先開闢慈濟路及關新路延伸段道路，預計於今年底開放通車，還有整合182路公車及園區巡迴巴士的「縣市先導公車計畫」，與桃竹苗攜手「桃竹竹苗生活圈通勤月票」。

在民眾最關心的公共工程部分，加速進行新竹市立棒球場排水改善暨檢測工程，期待113年球季能順利開打，南寮運動公園足球場、兒童探索館、西大路地下道、停七停車場、南寮風箏賽場及大坪頂永恆之丘等公共工程，將持續進行重大工程檢核並釐清工程缺失，改善問題痛點同時建立制度讓工程順利進行。

時代力量黨團肯定高虹安上任5個月以來的努力，尤其在議員、里鄰長與市府間溝通部分，不過黨團總召林彥甫也建議，市民期待新竹市改變，而非細數公共建設的缺失，呼籲高市長應儘早擺脫前朝的陰霾，專注在積極推動市政，盡快將待興建或停擺的工程招標出去，必要時應修正華而不實的設計，以符合實際使用需求，同時節省公帑、縮短工時。

綠營則持相反意見，認為高虹安市長施政內內容，除花錢撒幣等津貼外，多數為各級單位原先既有的業務內容，長達一小時的看稿演出，避談選舉期間所開的政策支票，也缺乏整體的城市發展願景。

民進黨黨團總召陳建名說，根據議事日程表會議開始時間為10點，高虹安直至11點才姍姍來遲，刻意壓縮議會開議時間，甚至超時演出排擠議員發問的機會，這種規避監督的態度不僅大開民主倒車，更讓市政陷入一言堂。

陳建名指出，高虹安花了大半時間，在檢討所謂前朝的公共工程，無視公共工程過程中滾動調整的常態，角色錯亂的她依然像個監督立委，把城市建設當作政治籌碼，這種初次施政報告荒腔走板的表現，民眾看在眼裡，而民進黨團只能給予不及格的分數。

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