高虹安幕僚被控MeToo提告敗訴　新竹市政府回應

記者黃翊婷／綜合報導

曾擔任民進黨立委國會助理的田政弘，目前是新竹市長高虹安的幕僚，他2019年被張姓女子指控對多名女子乘機性交，憤而提告侵害名譽並求償100萬元，但日前被台北地院法官裁定敗訴，由於近期MeToo事件連環爆，這起事件也再度引起重視。對此，新竹市政府回應，此事目前仍在訴訟程序中，相關事實認定都交由法院進行最終確定。

▲田政弘獲得高虹安延攬，目前是高的幕僚之一。圖為新竹市長高虹安。（資料照／記者陳凱力攝）

回顧整起事件，一開始是由張女在2019年8月間透過臉書發出一篇MeToo文，聲稱遭到田男以類似PUA的手法發生不愉快的性行為經驗，雖然不算性侵，但她也不認為是合意性交，而且受害女子不只她一人。

當時消息傳開後一度掀起各界熱議，田男反駁張女的指控都不是事實，文章內容侵害到他的名譽權，因此決定提告求償100萬元，同時還要求女方要在臉書刊登判決書全文至少30天。

然而，台北地院法官近日做出判決結果，認定張女在發文前有向其中2名女子求證，此事也是與公益有關的適當評論，於是裁定田男敗訴。

田男又名田昀凡，是台大法律系高材生，曾擔任民進黨立委國會助理，也經常在政論節目、媒體專欄發聲，在社運界頗有名氣，後來獲得新竹市長高虹安延攬，目前擔任新竹市工策會副總幹事。

對於田男遭指控乘機性交，提告卻被判敗訴一事，新竹市政府回應，這是田男多年前與他人的感情認知糾紛，目前訴訟程序仍在進行當中，相關事實認定都交由法院進行最終確定。

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