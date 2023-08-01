市民朋友照過來！竹市8月新制上路　10項新措施一次看

▲8月1日起開放新竹社福卡搭乘台鐵。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市8月新制一次看！新竹市政府今(1)日表示，今年8月起將陸續實施10項新措施，其中竹市府推出的新措施共計4項，配合中央實施措施為6項，持續變革精進，提供市民朋友更優質及便利的生活。

在智慧治理方面，竹市8月1日起在市區23處路邊試辦「裝卸貨停車格」智慧開單及科技執法，採無紙化收費、限貨車停放，收費時段為早上8時至晚上10時，前30分鐘免費、31至60分鐘收費30元，限停一小時，超過一小時即採取科技執法，避免無車格可用及併排裝卸貨影響行車安全；並攜手宜蘭縣、基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣及苗栗縣等縣市，推出「路邊停車費共同繳費平台」，透過4家指定行動支付APP，即可繳納8縣市路邊停車費（ https://reurl.cc/AAWyMK ），提升民眾便利性，逐步打造「安居科技城」。

市府指出，為提升中小型社區居民丟棄垃圾便利性，維護市容環境，竹市8月1日起開放50戶以上社區申請清運垃圾子車及廚餘，解決社區垃圾清運需求，落實「宜居永續」的環保家園。

幸福友善方面，為維護身心障礙者人身安全，竹市將於8月15日開辦走失手鍊服務，針對第一類及有走失之虞的身心障礙者，提供守護安全有效的協尋手鍊，加強城市守護網；另也搭配中央政策，自8月1日起開放新竹社福卡搭乘台鐵（具專屬性及不發售無座票之列車除外），民眾只要持社福卡即可於新竹市及新竹縣任一個火車站，從專用通道進站、出站，無須另行購票，每次單趟補助上限為社福點數50點（1點即1元），讓新竹市民生活更便利、樂活在新竹。.

市府也配合中央政策，推動「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」，8月1日起將補助每人3次免費心理諮商服務，協助調適心理壓力與負面情緒（ https://reurl.cc/p6bxvb ）；此外，肝癌患者免疫加標靶合併療法也首次納入健保給付，提供免疫療法加標靶藥品的雙標靶療程（ https://reurl.cc/EoNp8m ）；另也將放寬防疫措施，針對新冠輕症確診者，自主健康管理10天將研擬縮短為5天，目前中央各部已達成初步共識，待定配套措施後，擇期正式公布。

市府表示，8月1日起也配合中央啟動「禁用PLA免洗餐具」措施，公部門、公立與私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類場所，不得再提供生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具，新竹市環保局亦會針對轄內列管場所進行稽查輔導作業，違者可處1200元以上、6000元以下罰緩，與市民共築「宜居永續」城市。

此外，112年度住宅補貼計畫於8月1日上午9時至8月31日下午5時開放申請，自購住宅貸款利息補貼年限最長20年，優惠貸款額度最高250萬元；修繕住宅貸款利息補貼最長15年，貸款額度最高80萬元，營造安心成家環境，相關申請條件及規定，可至內政部營建署網站（https://www.cpami.gov.tw）查詢。