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水逆來了！命理師曝「迎接轉機」時刻　12星座影響一次看

塔羅牌老師艾菲爾表示，這次的水逆期間（8/23至9/14）是提升自己的機會。（示意圖／PIXABAY）

▲塔羅牌老師艾菲爾表示，這次的水逆是提升自己的機會。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

在水逆期間，正好太陽也進入處女座，帶來了轉機的能量。塔羅牌老師艾菲爾表示，這次的水逆期間（8/23至9/14）是提升自己的機會，好好利用處女座的特質，細心處理細節，檢視過去的決策，做出必要的調整，請同時參考太陽、上升星座。

白羊座

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處女座的能量讓你更專注於細節和秩序，你可以利用這個能量來做一些提高效率和組織性的工作，比如整理你的收件箱、安排你的行程、設定你的目標等。

金牛座

處女座的特質讓你更重視自己的身心健康，這段時間你可以多做一些有益於保健的活動，比如調節飲食習慣、增加運動量、放鬆肌肉等。這樣可以提升你的免疫力和幸福感，讓你更有自信和活力。

雙子座

處女座的能量讓你更有專注力和深度，適合從事需要學習和研究的活動，如讀書、上網課、寫報告等。這些事情可以提升你的知識和技能，讓你更有成就感。

巨蟹座

處女座的能量讓你更有實際性和效率，你可以利用這個機會做一些有益的事情，比如改造你的居住環境、學習新的烹飪技巧、展現你的創造力等。

獅子座

處女座的能量讓你更謙遜，你可以利用這股能量來做一些有益的事情，例如捐出多餘的物品、參與志工活動、傳授你的知識等。這樣不僅可以幫助他人，也可以提升自己的價值感和滿足感。

處女座

你的本命星座讓你擁有許多優勢和特長，你可以利用這些資源來提升自己的水平和能力。你適合做一些需要細心和專業的事情，例如檢視細節、改正錯誤、磨練技能等，這樣你可以更加完善自己，發揮你的本命星座的力量。

天秤座

處女座的能量讓你更有邏輯和清晰，適合處理一些需要思考和判斷的事務，例如分析方案、衡量風險、確定方向等。你可以利用這股能量，做出更明智和合理的選擇。

天蠍座

處女座的能量讓你更有潔癖和純真，這是一個好時機來做一些有益身心的事情，例如改掉不良習慣、釋放負面情緒、增強免疫力等。這樣可以讓你的生活更健康和快樂，也可以提升你的自信和魅力。

射手座

處女座的能量讓你對細節和品質有更高的要求，這對於任何需要傳達和展現的事情都很有利，比如給朋友的信件、演講的內容、創意的產物等。你可以利用這股能量來提升你的表達能力和創造力，讓你的作品更加精彩和完美。

魔羯座

處女座的能量讓你有高效和嚴謹的工作態度，你擅長執行計劃和達成目標，不論是工作或是生活中的事務，你都能按時交付優質的成果，贏得他人的信任和讚賞。

水瓶座

處女座的能量讓你更有條理和規矩，你可以做一些需要統合和協作的工作，比如項目管理、團隊合作、制度建設等。這些工作可以發揮你的細心和責任感，也可以提高你的效率和質量。

雙魚座

處女座的能量讓你更有邏輯和客觀性，你可以利用這個機會做一些有益的事情，比如自我檢視、面對現實、調整心態等。這樣你可以提升自己的素質，也可以減少不必要的困擾。

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